Κοινωνία

Νέος Ποινικός Κώδικας: Για πρώτη φορά στη φυλακή νεαροί για ρίψη μολότοφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτη φυλάκιση για ρίψη μολότοφ με τον Νέο Ποινικό Κώδικα.

(εικόνα αρχείου)

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δυο νεαροί που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ στο τμήμα Τροχαίας Πειραιά, μετά την αλλαγή της σχετική διάταξης του Ποινικού Κώδικα, η οποία μετέτρεψε την κατηγορία της κατοχής και χρήσης μολότοφ σε κακούργημα.

Σύμφωνα με την ανανεωμένη διάταξη, πλέον όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει μολότοφ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Ο 24χρονος και ο 20χρονος είχαν συλληφθεί την περασμένη Κυριακή, λίγη ώρα μετά την επίθεση σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ που έκαναν περιπολίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα άτομα ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, όμως δεν είχαν απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Μετά από έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, βρέθηκαν «τέσσερα δοχεία με εύφλεκτο υγρό, δεκάδες άδεια μπουκάλια μπύρας, δυο κοντάρια με πυρσούς προσαρτημένους σε αυτά, προσανάμματα φωτιάς και αναπτήρες, μια αντιασφυξιογόνα μάσκα, μάσκα προσώπου, γάντια και κράνος, μικροποσότητας κάνναβης, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή».

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα ερευνηθούν για αποτυπώματα, ενώ θα εξεταστούν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: Συλλήψεις για τον θάνατο της 8χρονης που σφήνωσε σε πόρτα

Κορονοϊός - Κύθηρα: πέντε παιδιά εκτός σχολείου για τις… μάσκες

Εξαφάνιση Πενγκ Σουάι: Τα βίντεο της τενίστριας που προκαλούν ερωτηματικά