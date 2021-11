Πολιτική

Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: εκδηλώσεις και μηνύματα από πολιτικούς

“Ντυμένο” με την Γαλανόλευκη το Υπ. Άμυνας. Η ΠτΔ κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μετά την δοξολογία. Τα μηνύματα από Σακελλαροπούλου, Μητσοτάκη και ηγεία ΥΕΘΑ

Την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων εορτάζει η Ελλάδα την 21 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τα Εισόδια της Θεοτόκου, με πλήθος εκδηλώσεων όλη την χώρα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμμετείχε το πρωί της Κυριακής, στην Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου για τον εορτασμό της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Αμέσως μετά η κ. Σακελλαροπούλου δήλωσε «σήμερα γιορτάζουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, που υπερασπίζονται με αυταπάρνηση την εθνική μας ανεξαρτησία σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, τον άγνωστο στρατιώτη που θυσιάστηκε για την ελευθερία μας, τους άγρυπνους φρουρούς των συνόρων μας, τους άνδρες και τις γυναίκες που διασφαλίζουν την εδαφική μας ακεραιότητα και τα αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Προσφέροντας παράλληλα την πολύτιμη συνδρομή τους και σε άλλες επείγουσες καταστάσεις, όπως οι φυσικές καταστροφές και η πανδημία. Η ευγνωμοσύνη μας είναι το ελάχιστο που τους οφείλουμε. Χρόνια πολλά!»

Πριν την κατάθεση στεφάνου, ο Κώστας Τασούλας υποδέχθηκε στην Βουλή την πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν με αυταπάρνηση την πατρίδα σε όλα τα μέτωπα. Ακούραστοι φρουροί της εθνικής ασφάλειας, αλλά και προστάτες της καθημερινής ευημερίας των πολιτών. Η αφοσίωση σας στο εθνικό καθήκον μας γεμίζει με υπερηφάνεια! Σας ευχαριστούμε!» ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Εισόδια της Θεοτόκου, που εορτάζουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.?

Οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν με αυταπάρνηση την πατρίδα σε όλα τα μέτωπα. Ακούραστοι φρουροί της εθνικής ασφάλειας, αλλά και προστάτες της καθημερινής ευημερίας των πολιτών.



Η αφοσίωσή σας στο εθνικό καθήκον μας γεμίζει υπερηφάνεια! Σας ευχαριστούμε!

Μηνύματα στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο twitter για τον σημερινό διπλό εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Εισοδίων της Θεοτόκου ανήρτησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Η 21η Νοεμβρίου είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Γιορτάζουμε τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτελούν τους διαχρονικούς προστάτες της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας. Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις ! Ζήτω το Έθνος!», γράφει ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Η 21η Νοεμβρίου είναι διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Γιορτάζουμε τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και την Ημέρα των #Ενόπλων_Δυνάμεων, που αποτελούν τους διαχρονικούς προστάτες της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας. Ζήτω οι #Ένοπλες_Δυνάμεις! Ζήτω το #Έθνος!

Από την πλευρά του, ο Aρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος αναφέρει «Σήμερα που η Ορθοδοξία εορτάζει με λαμπρότητα τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού του Γένους μας Τιμούμε τους εγγυητές της Άμυνας της Ασφάλειας & της Σταθερότητας. Τιμούμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Χρόνια Πολλά! ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ».

Σήμερα που η Ορθοδοξία εορτάζει με λαμπρότητα τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού του Γένους μας



Τιμούμε τους εγγυητές της Άμυνας της Ασφάλειας & της Σταθερότητας



Τιμούμε τις ???? #ΕΔ



Χρόνια Πολλά!



ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ

— GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) November 21, 2021

Σε δήλωση του Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, Θοδωρή Δρίτσα, αναφέρεται «τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις, συμμετέχουμε στις σημερινές εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας τους και εκφράζουμε τις ολόθερμες ευχές μας. Τα στελέχη -γυναίκες και άνδρες- και των τριών Όπλων όλων των βαθμών και οι στρατεύσιμοι, απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης μας. Συγκροτούν ως αδιάσπαστο τμήμα του ελληνικού λαού, την πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση της ακεραιότητας της χώρας στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, της εθνικής μας κυριαρχίας και ανεξαρτησίας, της ασφάλειας και της ειρήνης. Τιμούμε και την πολύπλευρη κοινωνική προσφορά τους, την αφοσίωσή τους στα καθήκοντά τους, την υψηλή επάρκεια και των επαγγελματισμό τους και την προσήλωσή τους στις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Τιμούμε με συγκίνηση και σεβασμό, τη μνήμη των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος. Η σημερινή εορταστική Ημέρα εκτός όλων των άλλων, επικαιροποιεί το χρέος της ελληνικής Πολιτείας να φροντίσει έμπρακτα, όπως και για όλο τον ελληνικό λαό άλλωστε, την υποστήριξη της ποιότητας της καθημερινής ζωής των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους. Μόνο τότε η οφειλόμενη και αποδιδόμενη τιμή θα έχει πραγματικό αντίκρισμα. Χρόνια Πολλά!».

Η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωση της αναφέρει «Ανήμερα της Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, οι Έλληνες εορτάζουνε την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελλάδα απελευθερώθηκε και μεγάλωσε με τον αγώνα «για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία». Όσοι εντός και εκτός των τειχών επιβουλεύονται την ελευθερία των Ελλήνων, να θυμούνται ότι ο ελληνικός στρατός είναι αήττητος όταν το έθνος είναι ενωμένο. Να γνωρίζουν επίσης ότι «υπέρμαχος στρατηγός» δεν είναι ο κάθε εφήμερος πολιτικός αλλά η Θεοτόκος».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη σημερινή Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, το κεντρικό κτήριο του στρατοπέδου «Παπάγου» θα «ντυθεί» με τα χρώματα της ελληνικής σημαίας από το τελευταίο φως, στις 17:30, έως και τα μεσάνυχτα της 21ης Νοεμβρίου.?

