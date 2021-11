Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Πλεύρης για την επικινδυνότητα των ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απάντηση του υπουργείου Υγείας για την επικινδυνότητα των ΜΕΘ και τη μείωση των δαπανών υγείας.

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Υγείας σχετικά με τη δήθεν επικινδυνότητα των κλινών ΜΕΘ και τη μείωση των δαπανών υγείας.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε τη δική του απάντηση σε δημοσιεύματα «αναφορικά με τη δήθεν επικινδυνότητα των κλινών ΜΕΘ και τη μείωση των δαπανών υγείας».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποσαφηνίζονται τα κάτωθι:

Για κλίνες ΜΕΘ και επικινδυνότητα:

Η κυβέρνηση υπερδιπλασίασε τις κλίνες ΜΕΘ τηρώντας όλες τις διαδικασίες. Όλες οι κλίνες που αναπτύχθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, έχουν τον απαιτού

Συγκεκριμένα πέρα από τις δωρεές που έγιναν οι υπόλοιπες ΜΕΘ αναπτύχθηκαν από έργα ΕΣΠΑ, από την λειτουργία κλειστών ΜΕΘ που εξοπλίστηκαν και στελεχώθηκαν και από την ανάπτυξη επιπλέον κλινών σε υφιστάμενες ΜΕΘ όπου προφανώς δεν απαιτείται άδεια.

Επομένως αναφορές για δήθεν επικίνδυνες κλίνες ΜΕΘ ειναι παντελώς ψευδείς και προσβλητικές για τους ιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν την καθημερινή μάχη.

Για προϋπολογισμό Υγείας:

Οι τακτικές δαπάνες για το υπουργείο Υγείας, χωρίς τις έκτακτες δαπάνες COVID, ανέρχονται σε 4,52 δισ. ευρώ το 2022 έναντι 4,27 δισ. ευρώ το 2021, αυξημένες δηλαδή κατά 250 εκατ. ευρώ.

Για το 2021 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες COVID από το υπουργείο Υγείας, επιπλέον των παραπάνω, 944 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις COVID για την Υγεία 736 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του προϋπολογισμού που ισχυρίζονται κάποιοι αφορά τις έκτακτες δαπάνες που προβλέφθηκαν για το 2021.

Εάν χρειαστεί προφανώς, όπως έγινε και το 2021 θα ενισχυθεί ο προϋπολογισμός με τα αντίστοιχα κονδύλια. Οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία μαζί και με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πολύ περισσότερες.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Ποινικός Κώδιας: Για πρώτη φορά στη φυλακή νεαροί για ρίψη μολότοφ

Κερατσίνι: Συλλήψεις για τον θάνατο της 8χρονης που σφήνωσε σε πόρτα

Εξαφάνιση Πενγκ Σουάι: Τα βίντεο της τενίστριας που προκαλούν ερωτηματικά