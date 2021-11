Κόσμος

Πολωνία - Λευκορωσία: “η μεγαλύτερη απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ευρώπης”

Τι λέει για την προσφυγική / μεταναστευτική κρίση και την πίεση στα σύνορα της Πολωνίας, ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι χαρακτήρισε σήμερα την μεταναστευτική κρίση στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, την "μεγαλύτερη προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Ευρώπης" μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ "Λουκασένκο εξαπέλυσε έναν υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ. Είναι (η) μεγαλύτερη απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ευρώπης εδώ και 30 χρόνια. Η Πολωνία δεν θα ενδώσει στον εκβιασμό και θα κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τα σύνορα της ΕΕ, σημείωσε ο Μοραβιέτσκι σε μήνυμά του στο Twitter.

«Σήμερα, ο στόχος είναι η Πολωνία όμως αύριο θα είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία ή η Ισπανία», συνεχίζει ο Πολωνός πρωθυπουργός σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στο οποίο καταγγέλλει επίσης «τη στήριξη του Βλαντίμιρ Πούτιν», του Ρώσου προέδρου, στον Λουκασένκο.

Ο Μοραβιέτσκι ανήρτησε αυτό το βίντεο λίγο πριν αναχωρήσει για περιοδεία στις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες συνορεύουν επίσης με τη Λευκορωσία, ενώ εντός της εβδομάδας θα επισκεφθεί και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι η ρητορική της Βαρσοβίας έχει ως στόχο να στρέψει την προσοχή από τις μεταρρυθμίσεις της, για τις οποίες η ΕΕ την κατηγορεί ότι υπονομεύουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. «Είναι αλήθεια ότι το πρόβλημα στα σύνορα είναι σοβαρό και απαιτεί την αλληλεγγύη της δυτικής Ευρώπης» αλλά, όσον αφορά τη σημασία της κρίσης «απέχει πολύ από τον πόλεμο στην Ουκρανία», υποστήριξε ο πολιτικός αναλυτής του ινστιτούτου προβληματισμού Globsec, Μαρσίν Ζαμπορόφσκι.

Η Δύση κατηγορεί τη Λευκορωσία ότι προκαλεί μια τεχνητή κρίση μεταφέροντας μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και προωθώντας τους στα σύνορα της με την Ευρώπη ως αντίποινα για τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί από την ΕΕ. Η Λευκορωσία από την πλευρά της απορρίπτει την κατηγορία και καταγγέλλει ταυτόχρονα την ΕΕ ότι δεν δέχεται τους μετανάστες.

Ο Λουκασένκο είπε την Παρασκευή στο BBC ότι είναι «απολύτως πιθανό» οι Λευκορώσοι στρατιώτες να βοήθησαν κάποιους να περάσουν στο έδαφος της ΕΕ αλλά αρνήθηκε ότι το καθεστώς του ενορχήστρωσε αυτήν την επιχείρηση. «Είμαστε Σλάβοι. Έχουμε καρδιά. Οι στρατιώτες μας ξέρουν ότι οι μετανάστες πηγαίνουν στη Γερμανία … Ίσως κάποιος να τους βοήθησε. Αλλά δεν τους προσκάλεσα εδώ», είπε.

Σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 11 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να περάσουν τα σύνορα. Νωρίτερα σήμερα στο Μπαχονίκι, ένα μεθοριακό χωριό, ενταφιάστηκε, παρουσία του αδελφού του, ένας Υεμενίτης που πέθανε από το κρύο στη νεκρή ζώνη μεταξύ των δύο χωρών.

