Επίθεση σε πυροσβέστες στο Σχιστό: Δεύτερη σύλληψη Ρομά

Συνελήφθη 23χρονος Ρομά για την επίθεση στο πυροσβεστικό όχημα στη Λεωφόρο Σχιστού.

Ένας ακόμα από τους δράστες της επίθεσης σε πλήρωμα οχήματος της Πυροσβεστικής, που είχε γίνει την 27 Οκτωβρίου 2021 στο Πέραμα, συνελήφθη, με βάση ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του, χτες το απόγευμα στη Φυλή.

Πρόκειται για έναν 23χρονο Ρομά, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Φυλής, όπου και συνελήφθη, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του το ένταλμα σύλληψης με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία και για ληστεία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, από την Ασφάλεια Πειραιά, ο 23χρονος κατηγορείται ότι από κοινού με άλλα άτομα, πρωινές ώρες της 27-10-2021 επιτέθηκαν σε πυροσβεστικό όχημα στη Λεωφόρο Σχιστού στην περιοχή του Περάματος, στο οποίο προξένησαν φθορές και στη συνέχεια επιτέθηκαν με ιδιαίτερη βιαιότητα στον συνοδηγό πυροσβέστη, τον οποίο τραυμάτισαν, ενώ παράλληλα αφαίρεσαν το τσαντάκι του οδηγού.

Σημειώνεται ότι η επίθεση έγινε τη μέρα της κηδείας του 20χρονου Ρομά που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών στο Πέραμα.

Στο πλαίσιο της έρευνας και πάλι με ένταλμα σύλληψης είχε συλληφθεί στις 12 Νοεμβρίου ένας ακόμα από τους συμμετέχοντες στην επίθεση, ενώ εκκρεμούν και άλλα εντάλματα σύλληψης για άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο 23χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

