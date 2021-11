Κοινωνία

Γλυφάδα - Τροχαίο: Λεωφορείο κατέληξε στο προαύλιο του παλιού Δημαρχείου (εικόνες)

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στη Γλυφάδα. Το βαρύ όχημα κατέληξε στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημαρχείου.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής, με ένα αστικό λεωφορείο να καταλήγει στον προαύλιο χώρο του παλιού δημαρχείου.

Το ατύχημα έγινε στις 10:30 το πρωί, ακριβώς έξω από το παλιό δημαρχείο Γλυφάδας.

Συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Ποσειδώνος.

Από την σύγκρουση, το ΙΧ υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ το λεωφορείο κατέληξε μέσα στον προαύλιο χώρο του παλιού δημαρχείου.

