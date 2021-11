Παράξενα

O Βασίλης Καρράς έβαλε τους Unboxholics να μαζέψουν ελιές στο κτήμα του (βίντεο)

Όχι μόνο δεν βαρυγκόμησαν, αλλά έδειξαν να διασκέδασαν την “αποστολή” που τους έβαλε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Όχι μόνο δεν έκαναν αγγαρεία, αλλά το καταευχαριστήθηκαν κιόλας.

Οι Unboxholics πήγαν στο κτήμα του Βασίλη Καρρά και μάζεψαν, μέρες που είναι, τις ελιές.

Οι Unboxholics επισκέφτηκαν το κτήμα του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή στο Κοκκινοχώρι Καβάλας, στο οποίο παράγει βιολογικά προϊόντα, όπως ελιές, πιπεριές, κεράσια, ενώ βγάζει και κρασί και φυσικά λάδι, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στη Βόρεια Ελλάδα, με την επωνυμία «Καρράς»!

Ο δημοφιλής τραγουδιστής υποδέχτηκε στο κτήμα του τους Unboxholics, τους οποίους έβαλε να μαζέψουν ελιές αφού τους έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις φυσικά!

Οι ίδιοι έγραψαν: «Ο Βασίλης Καρράς έτσι όπως δεν τον έχετε ξαναδεί! Πήγαμε στο κτήμα του, τον βοηθήσαμε με τις δουλειές».

