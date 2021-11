Πολιτική

Κυπριακό – Αναστασιάδης: Η Τουρκία δεν είχε πρόθεση να ανταποκριθεί στις προτάσεις ΟΗΕ

Την ευθύνη που «πετά» η Άγκυρα στη Λευκωσία «γύρισε» ο Πρόεδρος της Κύπρου, με αφορμή τη δημοσίευση των πρακτικών των συναντήσεων στο Κραν Μοντάνα.

Από τα πρακτικά των συναντήσεων στο Κραν Μοντανά φαίνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν συνεπέστατη και υπέβαλε επί του συνόλου του πλαισίου του ΓΓ των ΗΕ γραπτές προτάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα, ενώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία ουδεμία πρόθεση είχε να ανταποκριθεί στις προτάσεις του ΓΓ, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του προσερχόμενος στην εκδήλωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων, στην Αλάμπρα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι από τα πρακτικά των συναντήσεων στο Κραν Μοντανά που είδαν το φως της δημοσιότητας, διαπιστώνεται πως η στάση της Τουρκίας ήταν αυτή που έλεγε η ελληνοκυπριακή πλευρά ότι ήταν, και κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις από την αντιπολίτευση τις οποίες συνεχίζει να δέχεται, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε:

«Αυτό που έχει σημασία είναι τι τα επίσημα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών έχουν καταγράψει.

Από τα πρακτικά φαίνεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, συνεπέστατη υπέβαλε επί του συνόλου του πλαισίου του ΓΓ γραπτές προτάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα.

Δεν παραγνώρισε αυτό που διεκδίκησε και υιοθετήθηκε από τον ΓΓ, δηλαδή πως το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και η παρουσία στρατευμάτων θα έπρεπε κάποια στιγμή να τερματιστούν. Από τα πρακτικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Τουρκία ουδεμία πρόθεση είχε να ανταποκριθεί στις προτάσεις του ΓΓ.

Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία του μεγάλου αριθμού εποίκων, της αξίωσης για θετική ψήφο, της μόνιμης παρουσίας στρατευμάτων, αλλά και εγγυητικών δικαιωμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι τυχόν αποδοχή μιας λύσης με ανάλογο περιεχόμενο θα μετέτρεπε την Κύπρο σε υποκείμενο ή σε προτεκτοράτο της Τουρκίας. Συνεπώς, τα έγγραφα ομιλούν αφ΄εαυτού.

Όσον αφορά τους μυθοπλάστες ή παραφράστες των εγγράφων που διαβάζουν και προσποιούνται ότι δεν κατανοούν, είναι θέμα δικό τους. Η Ιστορία κατέγραψε κάποια γεγονότα και, επαναλαμβάνω, ευχή μου θα ήταν να δικαιωνόταν ο Κυπριακός Ελληνισμός, όπως ήταν και η πρόθεση μας».

