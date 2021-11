Κοινωνία

Χριστούγεννα 2021: Η Αθήνα στόλισε το δέντρο της (εικόνες)

Η Αθήνα έβαλε τα γιορτινά της και είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον κόσμο της γιορτής.

Έτοιμη είναι η πλατεία Συντάγματος για να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα, αφού την Κυριακή έγινε ο στολισμός της.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε και φέτος από το Καρπενήσι και έχει ύψος 19 μέτρα.

Πάνω στο δέντρο έχουν στολιστεί 60.000 λαμπάκια, κάτι που μεταφράζεται σε 5χλμ.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος υπάρχουν 350.000 λαμπάκια, που μεταφράζονται σε 29,5 χλμ.

Η πλατεία Ομονοίας έχει ήδη στολιστεί και πλέον και οι πολίτες που μένουν στο κέντρο, παίρνουν σειρά για να στολίσουν, να μπουν στο πνεύμα των ημερών, όπως και τα μαγαζιά.

