Mahan Air: κυβερνοεπίθεση στην αεροπορική του Ιράν

Για επίθεση κάνει λόγο η ιρανική αεροπορική εταιρεία, οι πελάτες της οποίας έλαβαν μηνύματα.

Η Mahan Air, η κυριότερη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχτηκε κυβερνοεπίθεση, ωστόσο όλες οι πτήσεις της πραγματοποιούνται κανονικά, παρ’ όλο που ο ιστότοπός της δεν ήταν προσβάσιμος γύρω στο μεσημέρι.

«Το πληροφοριακό σύστημα της Mahan Air δέχτηκε μια νέα επίθεση» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας. «Όλες οι πτήσεις συνεχίζονται με βάση τον προγραμματισμό», διευκρίνισε.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι έχει ήδη δεχτεί πολλές τέτοιες κυβερνοεπιθέσεις «λόγω του σημαντικού ρόλου της στην αεροπορική βιομηχανία της χώρας».

«Η ομάδα ασφαλείας αυτή τη στιγμή αποκρούει την κυβερνοεπίθεση» είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Αμίρ Χοσεΐν Ζολανβαρί.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, επιβάτες έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα ένα μήνυμα που ανέφερε ότι έγινε «κυβερνοεπίθεση στη Mahan για τη συνενοχή της στα εγκλήματα του τρομοκρατικού σώματος των Φρουρών» της Επανάστασης του Ιράν.

Η Mahan Air ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας, με τη δημόσια Iran Air. Από το 2011 της έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Εξυπηρετεί προορισμούς στην Ευρώπη και την Ασία, εκτός των πτήσεων εσωτερικού.

Στις 26 Οκτωβρίου μια κυβερνοεπίθεση παρέλυσε το σύστημα διανομής καυσίμων στο Ιράν για μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μποτιλιαρίσματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Τεχεράνης και μεγάλες ουρές στα βενζινάδικα.

