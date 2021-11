Αθλητικά

F1 - GP Κατάρ: Ο Χάμιλτον έβαλε “φωτιά” στο πρωτάθλημα

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν.



"Φωτιά" στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ένα, δύο αγώνες πριν το φινάλε, έβαλε ο Λιούις Χάμιλτον (Mercedes), αυτή τη φορά στο Γκραν Πριν του Κατάρ.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) αλλά μείωσε ακόμη περισσότερο τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Ολλανδό (-8) και πλέον διεκδικεί στα ίσια τον 8ο τίτλο στην καριέρα του.

Τρίτος ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο με Alpine, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο των νικητών για πρώτη φορά μετά το 2014.

Χαρακτηριστικό το γεγονός οτι ο Φερστάπεν παρά το γεγονός πως εκκίνησε από την 7η θέση λόγω της ποινής πέντε θέσεων που του επιβλήθηκε πριν τον αγώνα, κατάφερε μέσα στους πέντε πρώτους γύρους να πραγματοποιήσει ισάριθμα προσπεράσματα και να βρεθεί στη 2η θέση πίσω από τον Χάμιλτον ενώ πήρε και ένα μπόνους πόντο για τον ταχύτερο γύρο.

Οι επόμενοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 5 Δεκεμβρίου στη Σαουδική Αραβία και στις 12 Δεκεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα:

Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1 ώρα 24:28.471 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) +25.743 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) +59.457 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) +1:02.306 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) +1:20.570 Λανς Στρολ (Βρετανία/Aston Martin-Mercedes) +1:21.274 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία/Ferrari) +1:21.911 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) +1:23.126 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) +1 γύρο Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Aston Martin) +1 γύρο

Η βαθμολογία στην κατάταξη των οδηγών:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία) 351,5 βαθμοί Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία) 343,5 Βάλτερι Μπότας (Φινλαδία) 203 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό) 190 Λάντο Νόρις (Βρετανία) 153 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό) 152 Κάρλος Σάινθ Τζ. (Ισπανία) 145,5 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία) 105 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία) 92 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία) 77 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία) 60 Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία) 43 Λανς Στρολ (Βρετανία) 34 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία) 20

Βαθμολογία κατασκευαστών:

Mercedes 546,5 βαθμοί Red Bull-Honda 541,5 Ferrari 297,5 McLaren-Mercedes 258 Alpine-Renault 137 AlphaTauri-Honda 112 Aston Martin-Mercedes 77 Williams-Mercedes 23 Alfa Romeo Racing-Ferrari 11 Haas-Ferrari 0

