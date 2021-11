Κόσμος

Κορονοϊός – Βρυξέλλες: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων (εικόνες)

Νέες διαμαρτυρίες κατά των περιοριστικών μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό.

Επεισόδια ξέσπασαν στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Κυριακής κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά των μέτρων για την προστασία από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το rtbf, το οποίο επικαλείται το δίκτυο VRT, μία ομάδα εκτόξευσε προς την πλευρά των αστυνομικών κροτίδες. Οι αρχές απάντησαν με κανόνια νερού και δακρυγόνα.

Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα, περίπου 35.000 ξεκίνησαν την πορεία από το σιδηροδρομικό σταθμό "Gare du Nord" για να διαμαρτυρηθούν κατά του covid safe pass και των περιοριστικών μέτρων.

