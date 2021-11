Αθλητικά

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης: Επιστροφή στις νίκες για τους Αγρινιώτες

Το γκολ του Φλόρες έμελλε να χαρίσει την πρώτη εντός έδρας νίκη και δεύτερη στο πρωτάθλημα για το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου.



Μετά από 2 και πλέον μήνες (τελευταία φορά που είχε πανηγυρίσει ήταν στις 19/09 με τον Ατρόμητο), ο Παναιτωλικός επέστρεψε στα «τρίποντα», επικρατώντας με 1-0 του Απόλλωνα Σμύρνης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Το γκολ του Φλόρες στο 65΄ έμελλε να χαρίσει την πρώτη εντός έδρας νίκη (μετρούσε 4 ήττες και μία ισοπαλία) και δεύτερη στο πρωτάθλημα για το συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου, βάζοντας έτσι τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών και έξι στην τελευταία επτάδα αγώνων.

Ο Παναιτωλικός μπήκε καλύτερα στο ματς και προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον αντίπαλό του. Στο 7΄ οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους τελική στο ματς, με τον Καρέλη ν΄ αστοχεί από καλή θέση.

Με το πέρασμα του χρόνου οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν και σιγά-σιγά άρχισαν να βγαίνουν απειλητικά στην επίθεση. Μάλιστα, στο 17΄ πλησίασαν στο γκολ, όταν από το γύρισμα του Τσιλούλη στη μικρή περιοχή, δεν βρέθηκε συμπαίκτης του για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 38΄ ο Καρέλης δοκίμασε για μία ακόμα φορά το πόδι του έξω από την περιοχή, αλλά ο Κότσαρης ήταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε. Ο Απόλλων ήταν η ομάδα που έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο, καθώς στο 40΄ μετά από κλέψιμο της μπάλας από τον Φατιόν στο ημικύκλιο της περιοχής, ο Κάστρο τροφοδότησε τον Παμλίδη το σουτ του οποίου βρήκε στο δοκάρι του Μελίσσα κι έφυγε άουτ.

Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο ξεκίνημα του δεύτερου, οι Αγρινιώτες μπήκαν πιο αποφασισμένοι και στο 52΄ ζήτησαν πέναλτι σε πέσιμο του Καρέλη στην περιοχή από μαρκάρισμα του Κάστρο. Τρία λεπτά μετά ο Μπαρμπόσα βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή, αλλά νικήθηκε από τον Κότσαρη.

Η ανωτερότητα του Παναιτωλικού καρποφόρησε στο 65΄. Οι αμυντικοί του Απόλλωνα απέτυχαν ν' απομακρύνουν την μπάλα μετά το γύρισμα του Μόρσεϊ κι ο Φλόρες με μονοκόματο σουτ «έγραψε» το 1-0. Οι παίκτες του Φέστα προσπάθησαν στη συνέχεια για την ισοφάριση, αλλά πέραν από ένα σουτ του Ιωαννίδη (άουτ) στο 75΄ δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα την εστία του Μελίσσα. Η «ελαφρά ταξιαρχία» έμεινε για τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη (2 ήττες και μία ισοπαλία), μετά το 1-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στις 23/10.

Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Μπαξεβανίδη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γ. Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης (90΄ Μπακοδήμος), Χουχούμης, Αντούνες, Καρέλης (81΄ Μεντόσα), Μπαρμπόσα (81΄ Λούι), Κορνέλιους, Ντουάρτε, Φλόρες, Μόρσεϊ, Μαλής

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τζ. Φέστα): Κότσαρης, Ντεντάκης, Μπρούνο Άλβες, Τουτουαρίμα (52΄ Ματέι Φλορεντίν), Μπαξεβανίδης, Φατιόν (82΄ Ντάουντα), Κάστρο, Παμλίδης, Μαρτίνες (59΄ Σλίβκα), Τσιλούλης (82΄ Φαν Λα Πάρα), Ιωαννίδης

