Κερατσίνι: Βίντεο σοκ την ώρα που η 8χρονη εγκλωβίστηκε στην πόρτα

Το κορίτσι παρέμεινε εκεί για μία ώρα μέχρι τη στιγμή που η πόρτα ξανέκλεισε και την εγκλώβισε για δεύτερη φορά.



Τραγωδία με το 8χρονο κορίτσι στο Κερατσίνι, που βρέθηκε σε προαύλιο εργοστασίου και εγκλωβίστηκε στη συρόμενη πόρτα της εισόδου, το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου.

Το κορίτσι - άγνωστο σε ποια κατάσταση από πλευράς υγείας - παρέμεινε εκεί για μία ώρα μέχρι τη στιγμή που η πόρτα ξανέκλεισε και την εγκλώβισε για δεύτερη φορά, όπως φαίνεται και στο βίντεο -ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1, ενώ άνθρωποι περνούν δίπλα απο το νεκρό κορίτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο:

Απόγευμα Τετάρτης 17 Νοεμβρίου. H 8χρονη Όλγα έχει μπει στο προαύλιο του εργοστασίου στο Κερατσίνι. Είναι τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα λίγο πριν εγκλωβιστεί και χάσει τη ζωή της με φρικτό τρόπο.

Στις 17:30 το απόγευμα εκείνης της ημέρας ένας 44χρονος υπάλληλος έχει μόλις πατήσει το κουμπεί για να κλείσει η βαριά μεταλλική συρόμενη πόρτα του εργοστασίου. Ο υπάλληλος κατευθύνεται προς το εσωτερικό της αποθήκης αφήνοντας την μετακινούμενη πόρτα χωρίς επίβλεψη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, - και ενώ ακόμη η πόρτα σιγά σιγά συνεχίζει να κλείνει - το οχτάχρονο κορίτσι μπαίνει τρέχοντας μέσα στον χώρο του εργοστασίου από την Λεοφώρο Δημοκρατίας.

Το παιδί στέκεται μπροστά στην πόρτα - προφανώς σκεπτόμενο τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Λίγο πριν η πόρτα κλείσει τελείως, το παιδί στις 17.31 αποφασίζει να βγει από το χώρο του εργοστασίου.

Η επόμενη σκηνή την οποία ο ΑΝΤ1 δεν προβάλει αλλά έχει στην διάθεσή του, δείχνει το παιδί να εγκλωβίζεται ανάμεσα στην πόρτα και το τειχίο.

Στις 17.50 ο υπάλληλος περνά μπροστά από την πόρτα, όπυο βρίσκεται το εγκλωβισμένο παιδί, κοιτάει, αλλά δεν φαίνεται ενδεχομένως να αντιλλαμβάνεται τι έχει συμβεί.

Στις 17:52 ο υπάλληλος περνά ξανά και φαίνεται να διαπιστώνει ότι το παιδί είναι εγκλωβισμένο ανάμεσα στην πόρτα και στον τοίχο. Φαίνεται να πηγαίνει να πάρει το κινητό του τηλέφωνο και αρχίζει να τηλεφωνεί.

Στις 17:54 ένας δεύτερος άνδρας περνάει και φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο.

Στις 17.57 κάποιος ανοίγει τη συρρόμενη πόρτα απεγκλωβίζοντας το σώμα του παιδιού - όμως μόνο για την επόμενη μισή ώρα.

«Ερχόταν και έπαιρνε με 50 λεπτά κάτι σάντουιτς και έτρωγε. Λέει να πάω να φάω ένα σάντουιτς στη γιαγιά της και θα ρθω. Η γιαγιά της περίμενε 50 μέτρα εδώ σε ένα πάρκο», λέει ο παππούς της 8χρονης.

«Για ποιο λόγο τόση ώρα ενώ είχαν δει ότι υπάρχει κάτι στην πόρτα δεν έκαναν όλες τις διαδικασίες για να δουν τι ήταν αυτό το πράγμα που λένε, μια σακούλα», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

Κανείς δεν είδε το παιδί που εγκλωβίστηκε στην μεταλλική πόρτα

Από τις 18:05 έως τις 18:11 άτομα τα οποία βρίσκονται στο εργοστάσιο και ενώ είναι πλέον γνωστό - έστω σε κάποιους από αυτούς που βρίσκονται μέσα - ότι ένα παιδί έχει εγκλωβιστεί στην πόρτα του εργοστασίου αποχωρούν περνώντας κάποια μέτρα δίπλα από το σώμα του .

Στις 18:30, μία ολόκληρη ώρα μετά τον εγκλωβισμό του παιδιού ένα φορτηγό μπαίνει στο εργοστάσιο από την ανοιχτή πόρτα. Ο οδηγός πηγαίνει στο θυρωρείο και τρία λεπτά αργότερα ξανακλείνει την πόρτα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ξανά το παιδί. Στις 18:35 στο εργοστάσιο φτάνουν οι αστυνομικοί. Τρία λεπτά αργότερα φτάνει και το ΕΚΑΒ.

Συλλήψεις για την τραγωδία

Ο αστυνομικοί συνέλαβαν τον 44χρονο υπάλληλο που έκλεισε πρώτος την πόρτα. Χειροπέδες για έκθεση ανηλίκου πέρασαν στη μητέρα και στη γιαγιά οι οποίες μετά από εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερες. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη ο υπεύθυνος της επιχείρησης και ο οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Θρήνος στο τελευταίο "αντίο" στην 8χρονη

Μέσα σε κλίμα οδύνης κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Σχιστού χτες το 8χρονο κοριτσάκι. Η γιαγιά της κρατώντας μια φωτογραφία μπροστά στο χώρο του εργοστασίου ζητά σήμερα απαντήσεις.

«Δεν είχε φύγει μια μέρα μόνη της να πάει ποτέ να αλητεύσει να πω ότι την ψάχνω, να πάω στην αστυνομία, σε αυτό. Πουθενά, όλο μαζί με εμένα αλλά εγώ θέλω να μάθω, να δω, να σιγουρευτώ πως ήρθε το μωρό εδώ, πως έφτασε το κορίτσι», δήλωσε η γιαγιά της 8χρονης.

Η μαρτυρία του εργαζόμενου στην περιοχή

Ένας άνδρας που εργάζεται στην περιοχή είπε στον ΑΝΤ1 ότι είχε ξαναδεί την μικρή να βρίσκεται έξω από το εργοστάσιο.

«Πριν μια βδομάδα, μπορεί και λιγότερο καθόμουν εδώ στη στάση και περίμενα το λεωφορείο και ήρθε το κοριτσάκι και κάθισε στο σκαμπό και ήρθε κοντά μου και μου ζήτησε 50 λεπτά να του δώσω. Του είπα κορίτσι μου δεν έχω. Μου λέει εδώ δίπλα τι έχει η πόρτα, μου λέει μπορώ να δω;» είπε μεταξύ άλλων.

Οι συγγενείς της 8χρονης Όλγας πήγαν το μεσημέρι στο σημείο όπου έχασε η μικρή τη ζωής της και άφησαν λουλούδια και κεριά στη μνήμη της.

