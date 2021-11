Κοινωνία

Κερατσίνι – Μπαρκαγιάννης: Ήξεραν ότι σκοτώθηκε η 8χρονη και ήθελαν να το καλύψουν

Ο δικηγόρος της οικογένειας της 8χρονης μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

Για κάλυψη του θανάτου της 8χρονης κάνει λόγο ο δικηγόρος της 8χρονης που σκοτώθηκε όταν πιάστηκε σε πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι, σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1.

Όπως σημείωσε ο Ιωάννης Μπαρκαγιάννης σε απόσταση μικρότερη των πέντε μέτρων από την πόρτα υπάρχει το κελί του φύλακα, καθώς και κάμερες όλο το 24ωρο, αρνούμενος να δεχθεί πως κανείς δεν είδε τίποτα.

«Υπάρχουν δεκάδες ερωτήματα και θα δώσουμε απαντήσεις», είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας πως έστω και με δικά του έξοδα, μηχανικός θα ελέγξει τόσο το μηχανισμό της πόρτας, όσο και το πόση ώρα κάνει να ανοίξει.

Κληθείς να σχολιάσει την αιτιολογία ότι πέρασαν το παιδί για σακούλα, είπε πως ο ίδιος είδε φωτογραφία και «φαινόταν πεντακάθαρα ότι το μισό σώμα του παιδιού ήταν μέσα στην πόρτα και το άλλο μισό απ’εξω», χαρακτηρίζοντας «δικαιολογίες» τα περί σακούλας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, στο περιστατικό υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος και θα ζητήσει για τον λόγο αυτόν μετατροπή της κατηγορίας. «Ποιος μου λέει ότι από το πρώτο χτύπημα δεν ζούσε, ότι δεν ζούσε στο δεύτερο χτύπημα. Θεωρώ ότι, τόσες ώρες κάτι γινόταν για να καλυφθεί το γεγονός», κατέληξε.

