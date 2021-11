Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καρδίτσα: Πατέρας και γιος έχασαν την “μάχη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οικογενειακή τραγωδία στην Καρδίτσα. Ανήμερα του 40ημερου μνημόσυνου του γιου, πέθανε και ο πατέρας από κορονοϊό.



Θρήνος στο χωριό Μεσενικόλας της Καρδίτσας, όπου μετά την απώλεια 32χρονου, που «έσβησε» από κορονοϊό τον περασμένο μήνα σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Λάρισας, δυστυχώς έχασε τη μάχη και ο πατέρας του ηλικίας 59 ετών.

Σύμφωνα με το LamiaReport, πατέρας και γιος είχαν νοσήσει μαζί και είχαν διασωληνωθεί στη Λάρισα. Για τον πατέρα όμως δεν υπήρχε κρεβάτι ΜΕΘ σε νοσοκομείο της Λάρισας και διακομίστηκε στις 10 του περασμένου Οκτώβρη στη Λαμία.

Ο 32χρονος, που νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ της Λάρισας, μέσα σε λίγες ημέρες έχασε τη μάχη. Ο πατέρας του στη Λαμία, μετά από αρκετές ημέρε από τη ΜΕΘ Covid μεταφέρθηκε στη Γενική ΜΕΘ, όπου έδωσε μάχη για πάνω από ένα μήνα, αλλά δυστυχώς είχε πολλές επιπλοκές και δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα το πρωί της Κυριακής, ανήμερα του 40ημερου μνημόσυνου του γιου, να πεθάνει και ο πατέρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κερατσίνι: Βίντεο σοκ την ώρα που η 8χρονη εγκλωβίστηκε στην πόρτα

Κορονοϊός – Βρυξέλλες: Επεισόδια σε διαδήλωση κατά των μέτρων (εικόνες)

1555: Ρεκόρ τηλεφωνημάτων - Τι ρωτούν πιο συχνά οι πολίτες