Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την σκηνή του εγκλήματος

Συγκλονίζει η ιατροδικαστής της υπόθεσης στα Γλυκά Νερά, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε την μοιραία ημέρα.



«Σπάει» τη σιωπή της η ιατροδικαστής του εγκλήματος που συγκλόνισε την Ελλάδα στα Γλυκά Νερά. Οι περιγραφές της Χαράς Σπηλιοπούλου για το φρικτό θέαμα που αντίκρυσέ μπαίνοντας στη μεζονέτα συγκλονίζουν.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το πρωινό της 11ης Μαΐου, όταν μπήκα στη σκηνή του εγκλήματος. Μια νεαρή κοπέλα δολοφονημένη στο κρεβάτι της, ένα σκυλί κρεμασμένο στην σκάλα και ένα ορφανό μωρό έξω στον δρόμο σε κάποια αγκαλιά. Είναι πολύ σκληρή αυτή η δουλειά και κάποιες φορές γίνεται ακόμα σκληρότερη», περιγράφει η Ιατροδικαστής Χαρά Σπηλιοπούλου.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικστικής εξέτασης ήταν καθοριστικά για την εξιχνίαση της δολοφονίας της Καρολάιν. Τα όσα εντόπισε η ιατροδικαστής συνέβαλαν στο να αποκαλυφθεί το θέατρο που έπαιζε ο καθ'ομολογίαν συζυγοκτόνος, ο οποίος μέχρι τη σύλληψή του επέμενε πως στο σπίτι είχαν μπει ληστές.

«Αρχίσαμε από εκείνη την ώρα η ασφάλεια , τα εγκληματολογικά εργαστήρια να κολλάμε τα κομμάτια του παζλ .Παρέδωσα εγκαίρως τις ιατροδικαστικές εκθέσεις του θύματος και του δράστη κλήθηκα να δώσω περισσότερες εξηγήσεις όταν υπήρχε ένα νέο εύρημα και περίμενα τη στιγμή της κάθαρσης», αποκάλυψε η κ. Σπηλιοπούλου.

Η κ. Σπηλιοπούλου μάλιστα αναφέρθηκε και στην έξαρση των περιστατικών βίας μετά την καραντίνα , τις προσπάθειες συγκάλυψης όπως και τη συρροή γυναικοκτονιών.

