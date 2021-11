Οικονομία

“Εξοικονομώ” – ΠΟΜΙΔΑ: Ένταξη ενοικιαζόμενων και κενών κατοικιών στο πρόγραμμα

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστα Σκρέκα και τα αιτήματά της.



Επιστολή με αίτημα την άμεση ένταξη στο "Εξοικονομώ" της αναβάθμισης των ενοικιαζομένων κατοικιών, αλλά και των κενών κατοικιών που θα διατίθενται στη συνέχεια για κύρια κατοικία, με το αυτό ποσοστό επιδότησης που προβλέπεται για τις λοιπές κατηγορίες, και όχι με το μειωμένο ποσοστό του 40% με το οποίο ουσιαστικά "τιμωρούνται" οι ενοικιαστές, απέστειλε εκ νέου η ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα, ώστε να αναβαθμιστούν κατοικίες που διαμένουν ενοικιαστές - θύματα της "ενεργειακής φτώχειας".

Η ΠΟΜΙΔΑ καταλήγει στην επιστολή της ότι η δίκαιη εξίσωση της επιδότησης στο "Εξοικονομώ" θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση του ενοικιαζόμενου, αλλά και του κενού κτιριακού δυναμικού κατοικιών της χώρας που θα αυξήσει την προσφορά κατοικίας, κάτι που η κοινωνία μας το έχει απόλυτη και άμεση ανάγκη!

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

Ενταύθα Αθήνα, 21.11.2021

ΘΕΜΑ: Άμεση ανάγκη η αναβάθμιση ενοικιαζόμενων και κενών κατοικιών μέσω του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»!

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Εν όψει της ενεργοποίησης του προγράμματος επιδότησης αναβάθμισης κατοικιών «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με βάση τα νέα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να επανέλθουμε στο θέμα που θέσαμε υπόψη σας τόσο με την από 20.5.2021 επιστολή μας, όσο και πρόσφατα:

Η ΕΕ έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του επικίνδυνα αυξανόμενου κοινωνικού φαινομένου της «Ενεργειακής Φτώχειας» (“Fuel Poverty”), που θύμα της είναι τα φτωχότερα νοικοκυριά της Ευρώπης. Αυτό γιατί η «ενεργειακή φτώχεια» είναι η πρώτη και ασφαλέστερη ένδειξη της πραγματικής «φτώχειας» των νοικοκυριών, όταν αυτά αδυνατούν να θερμανθούν το χειμώνα...

Σήμερα κε Υπουργέ, τα πιο φτωχά νοικοκυριά δεν είναι άλλα από αυτά που στεγάζονται στις παλαιές ενοικιαζόμενες κατοικίες των πλέον υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας! Αυτά τα νοικοκυριά κρυώνουν περισσότερο από τα άλλα το χειμώνα, και ζεσταίνονται περισσότερο το καλοκαίρι. Και δυστυχώς σε αυτά τα σπίτια χωρίς καμιά μόνωση, το κόστος για θέρμανση είναι αβάσταχτο, για αυτό και οι κάτοικοί τους είναι τα πρώτα και μόνιμα θύματα της «ενεργειακής φτώχειας».

Τα σπίτια όπου κατοικούν τα νοικοκυριά αυτά ανήκουν σε ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε παρόμοια ή και χειρότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση με τους ενοικιαστές τους, με πολύ χαμηλά ενοίκια, και οι οποίοι σήμερα, λόγω και ΕΝΦΙΑ, δεν έχουν καμιά δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών αυτών, χωρίς την οποία απειλούνται και με πλήρη απαξίωσή τους!

Και όμως, κε Υπουργέ, στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που ξεκινά σε λίγες ημέρες, η επιδότηση της αναβάθμισης των ενοικιαζόμενων αυτών κατοικιών περιορίζεται στο 40% αντί του συνήθους ποσοστού 75%, οπότε ουσιαστικά δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί ούτε μία κατοικία σε ολόκληρη τη χώρα! Το αποτέλεσμα όμως τελικά θα είναι να «τιμωρηθούν» όχι οι ιδιοκτήτες τους, αλλά οι ενοικιαστές τους!

Γι΄αυτό σας καλούμε κε Υπουργέ να παρέμβετε άμεσα και να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αυτή αδικία που στρέφεται τελικά εναντίον των πλέον ευάλωτων νοικοκυριών της χώρας, εξισώνοντας την επιδότηση αναβάθμισης και των ενοικιαζόμενων κατοικιών στο 75%, βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων των ενοικιαστών που σήμερα είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης.

Επειδή δε πρακτικά ο πλέον κατάλληλος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης στις κατοικίες είναι όταν αυτές είναι κενές, προτείνουμε να επιδοτηθεί η αναβάθμιση και των κενών κατοικιών όταν έχουν αποχωρήσει οι ένοικοί τους, αφού υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες - δικαιούχοι της επιδότησης να δηλώσουν υπεύθυνα ότι μετά τις εργασίες, αυτές θα χρησιμοποιηθούν και πάλι για μόνιμη κατοικία, και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Κε Υπουργέ, η δίκαιη εξίσωση της επιδότησης στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την αναβάθμιση του ενοικιαζόμενου, αλλά και του κενού κτιριακού δυναμικού κατοικιών της χώρας που θα αυξήσει την προσφορά κατοικίας, κάτι που η κοινωνία μας το έχει απόλυτη και άμεση ανάγκη!».

