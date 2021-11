Αθλητικά

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ: “Έσπασαν το ρόδι” οι Περιστεριώτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη εφετινή του νίκη στην Super League, κόντρα στον ΠΑΟΚ.



Με απόλυτο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Ευθύμη Κουλούρη, ο Ατρόμητος «έσπασε το ρόδι» στη Super League και μετά από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες πανηγύρισε την πρώτη εφετινή του νίκη με 2-0 επί του ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε την τρίτη του ήττα στο πρωτάθλημα κι έμεινε στο -7 από την κορυφή.

Η επιστροφή του Κουλούρη στα γκολ μετά από δυόμιση και πλέον χρόνια και, μάλιστα, απέναντι στην πρώην ομάδα του, χάρισε στους Περιστεριώτες μία πολύ μεγάλη βαθμολογικής σημασίας νίκη (ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τον Απόλλωνα), με την ομάδα του Γιώργου Παράσχου, που σήμερα δεν ήταν στον πάγκο λόγω κορονοϊού (χρέη εκτέλεσε ο Γιάννης Κορακάκης), να πραγματοποιεί την καλύτερη της εφετινή εμφάνιση απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που φάνηκε επηρεασμένος από την διακοπή και δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση την ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο 15λεπτο, αλλά δεν ήταν καθόλου απειλητικός προς την εστία του Γιαννιώτη. Από το μισό του γηπέδου και προς την περιοχή τους περιορίστηκαν οι γηπεδούχοι, που βλέποντας τον αντίπαλό τους να μην μπορεί να δημιουργήσει φάσεις άρχισαν σταδιακά να βγαίνουν στην αντεπίθεση.

Στο 21΄, μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» έχασαν τεράστια ευκαιρία για να προηγθούν με τον Μουνίθ να βρίσκεται εντελώς αμαρκάριστος στην καρδιά της περιοχής του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά και η μπάλα έφυγε άουτ.

Οι Θεσσαλονικείς προσπαθούσαν μάταια να βρουν διαδρόμους από τα πλάγια για να μπουν στην περιοχή του Γιαννιώτη, ενώ παράλληλα έκαναν αρκετά λάθη στις μεταβιβάσεις τους. Ένα από αυτά στη μεσαία γραμμή στην εκπνοή του πρώτου μέρους, έφερε τους Μουνίθ και Κουλούρη να συνεργάζονται άψογα και τον δεύτερο να σκοράρει με πλασέ. Χάρις στο πρώτο τέρμα του άλλοτε επιθετικού του ΠΑΟΚ, το πρώτο μετά τον Απρίλιο του 2019 και την περιπέτεια που πέρασε στα γήπεδα της Γαλλίας, οι Περιστεριώτες άνοιξαν το σκορ σε ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης (1-0).

Μη έχοντας άλλη επιλογή, ο ΠΑΟΚ τα έπαιξε όλα για όλα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 52΄ έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει, αρχικά με την πρώτη κεφαλιά του Ελ Καντουρί και τη δεύτερη του Άκπομ ν΄ απομακρύνει στη γραμμή ο Στρούγγης, ενώ στη συνέχεια το σουτ του Βαρέλα απέκρουσε ο Γιαννιώτης με το κεφάλι!

Κι ενώ οι «ασπρόμαυροι» πίεζαν για το 1-1, στο 68΄ οι γηπεδούχοι έφτασαν σε δεύτερο γκολ με πρωταγωνιστή και πάλι τον Κουλούρη. Ο στράικερ του ΠΑΟΚ δέχτηκε μαρκάρισμα στην περιοχή από τον Βαρέλα και ο διαιτητής Ευαγγέλου με την βοήθεια του VAR υπέδειξε το πέναλτι. Ο «παθών» εκτέλεσε άψογα και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έβαλε τις βάσεις για το πρώτο «τρίποντο» (2-0).

Στο 70΄ το σουτ του προωθημένου Βαρέλα ήταν άστοχο, ενώ την ίδια τύχη είχε και το αριστερό του Άκπομ τέσσερα λεπτά μετά. Παρά την πίεση που άσκησαν οι φιλοξενούμενοι το γκολ δεν ήρθε και οι Περιστεριώτες πανηγύρισαν δικαιολογημένα την τεράστια επιτυχία τους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γ. Κορακάκης): Γιαννιώτης, Στρούγγης, Παπαδόπουλος, Γκαλβάο, Κιβρακίδης (84΄ Βασιλαντωνόπουλος), Καστεγιάνο, Νάτσος, Χαρίσης (73΄ Ντένιτς), Σάλομον, Κουλούρης (77΄ Κλωναρίδης), Μουνίθ (84΄ Σπιριντόνοβιτς)

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Βαρέλα, Κρέσπο, Ροντρίγκο (62΄ Σίντκλεϊ), Κούρτιτς, Σβαμπ (62΄ Μουργκ), Ελ Καντουρί (81΄ Εσίτι), Α. Ζίβκοβιτς, Μπίσεσβαρ (73΄ Σφιντέρσκι), Άκπομ

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυκά Νερά - Ιατροδικαστής: Δεν θα ξεχάσω ποτέ την σκηνή του εγκλήματος

#metoo: Ηθοποιός κλήθηκε ως ύποπτος για βιασμό κατά συρροή

“Η Φάρμα”: οι παίκτες που μπήκαν στην φάρμα του ΑΝΤ1 (εικόνες)