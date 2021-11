Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: “Ερυθρόλευκο” το ντέρμπι

Με πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και αποσπάστηκε με διαφορά έξι βαθμών στην κορυφή της κατάταξης.



Με πρωταγωνιστή τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο Ολυμπιακός νίκησε 3-2 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και αποσπάστηκε με διαφορά έξι βαθμών στην κορυφή της κατάταξης, μετά τη 10η αγωνιστική της Super League. Το σκορ άνοιξε ο Αγκιμπού Καμαρά στο πρώτο λεπτό, ισοφάρισε ο Αραούχο στο 12΄ και ακολούθησαν τα δύο γκολ του Μαροκινού που έκριναν την αναμέτρηση στο 35ο και το 70ο λεπτό. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αραούχο στο 79΄.

Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο του ΟΑΚΑ έδειχνε 59 δευτερόλεπτα όταν ο Αγκιμπού Καμαρά εξαπέλυσε μια... ρουκέτα με την οποία κάρφωσε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά από κόρνερ του Μασούρα και απομάκρυνση. Τι σήμαινε αυτό; Ότι όποια πλάνα είχαν κάνει οι δύο προπονητές πήγαν... περίπατο αφού το ντέρμπι ουσιαστικά ξεκινούσε με σκορ 0-1. Η Ένωση επέλεξε να επιτεθεί κυρίως με σέντρες και «γεμίσματα» ποντάροντας στην αστάθεια του Βατσλίκ ο οποίος δεν ήταν σε καλή μέρα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στο γκολ της ισοφάρισης, μόλις στο 15ο λεπτό, όταν έκανε λανθασμένη έξοδο και ο Σέρχιο Αραούχο με κεφαλιά έγραψε το 1-1 μετά από σέντρα (και 7η εφετινή ασίστ) του Πέτρου Μάνταλου.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει με τον ίδιο τρόπο, με τη μπάλα ψηλά προβληματίζοντας τους «ερυθρόλευκους» και ειδικά γύρω στο ημίωρο κέρδισε 4-5 διαδοχικά «στημένα» (κόρνερ ή φάουλ). Στο τελευταίο από αυτά, όμως, το αμυντικό της transition ήταν τραγικό... Ο Λαλά με βαθιά μπαλιά από την άμυνα, έβαλε τον Ελ Αραμπί τετ α τετ με τον Στάνκοβιτς και ο Μαροκινός έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 35΄ με ένα από τα χαρακτηριστικά του ιδανικά τελειώματα. Στην ίδια φάση διαμαρτυρήθηκε επίσημα η ΠΑΕ ΑΕΚ με ανάρτηση στα Social Media για πέναλτι στον Βράνιες πριν απομακρυνθεί η μπάλα από την περιοχή.

Με την είσοδο του Άμραμπατ η ΑΕΚ μπήκε με μεγάλη ένταση στο β΄ ημίχρονο, όμως ήταν ο Στάνκοβιτς αυτός που την κράτησε «ζωντανή» με πολύ σπουδαία και δύσκολη επέμβαση στο 52΄ σε σουτ του Μασούρα. Η ΑΕΚ «απάντησε» με τον Άμραμπατ στο 65΄ και τον Βατσλίκ να διώχνει με τα πόδια και στο 70΄ η πλάστιγγα έγειρε δραματικά υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Μοχαμαντί επιχείρησε να γυρίσει τη μπάλα στον τερματοφύλακά του, όμως ήταν εξαιρετικά απρόσεκτος και η πάσα του εξελίχθηκε σε άψογη... ασίστ προς τον Ελ Αραμπί, ο οποίος έγραψε το 1-3. Αμέσως μετά (73΄) η ΑΕΚ δέχθηκε «καταιγισμό» επιθέσεων, με τον Στάνκοβιτς να βγάζει εντυπωσιακά το σουτ του Μαντί Καμαρά και το δεύτερο σουτ του ίδιου παίκτη να «τραντάζει» το δοκάρι.

Με τρεις «μαζεμένες» αλλαγές (Γέβτιτς, Χατζισαφί, Ανσαριφάρντ) προσπάθησε ο Γιαννίκης να αλλάξει τα πράγματα. Η ΑΕΚ ξαναμπήκε στο παιχνίδι στο 79΄ με ένα απίστευτο γκολ του Σέρχιο Αραούχο στο 79΄ από σέντρα του Ανσαριφάρντ. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού κι ενώ όλα έμοιαζαν χαμένα, ο Αργεντινός κράτησε την ομάδα του στη διεκδίκηση (τουλάχιστον) της ισοπαλίας. Στο 82΄ ο Μασούρας έχασε το... άχαστο σε κενή εστία και η ΑΕΚ συνέχισε να ελπίζει σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι των τελευταίων ετών. Στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός άντεξε την πίεση χωρίς να δεχτεί φάσεις από τους γηπεδούχους κι έτσι έμεινε αήττητος για 11ο συνεχόμενο ματς εναντίον της ΑΕΚ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμαντί (74΄ Χατζισαφί), Σιμάνσκι (74΄ Γεβτιτς), Σιμόες (87΄ Λε Ταλέκ), Γκαρσία (46΄ Άμραμπατ), Μάνταλος, Τσούμπερ (74΄ Ανσαριφάρντ), Αραουχο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά (87΄ Μπα), Αγκιμπού Καμαρά, Ονιεκούρου (68΄ Μπουχαλάκης, Μασούρας (84΄ Λόπες), Ελ Αραμπί (85΄ Τικίνιο)

