Κορονοϊός – Σκέρτσος: Οι αστυνομικοί δεν είναι μεταξύ των εκτεθειμένων επαγγελμάτων

Δημοσιεύματα των μεγαλύτερων Μέσων του κόσμου και μελέτη παραθέτει ο Υπουργός Επικρατείας για να υποστηρίξει το επιχείρημά του.

"Μεταξύ των 100 πολυπληθέστερων επαγγελμάτων οι αστυνομικοί δεν βρίσκονται στα πρώτα 50 πιο εκτεθειμένα επαγγέλματα στον κορονοϊό": Αυτό υπογραμμίζει σε νέα ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικράτειας 'Ακης Σκέρτσος για τα πιο εκτεθειμένα στον COVID επαγγέλματα, τη φορά αυτή επικαλούμενος όμως μελέτες και δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι η κυβέρνηση ασκεί πολιτική δημόσιας υγείας με επιστημονικά κριτήρια, όχι με ταξικούς ή πολιτικούς όρους στοχοποίησης συγκεκριμένων επαγγελμάτων όπως κάνει δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά, "όποιοι ενδιαφέρονται να μάθουν ποια επαγγέλματα είναι πιο εκτεθειμένα στον κορονοϊό και κατά πόσο οι αστυνομικοί είναι μεταξύ αυτών, δεν χρειάζεται να ανατρέχουν σε "letters to the editor" που δεν αποτελούν μελέτες, καθώς στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης, αλλά απλά προειδοποιούν για τα ατομικά μέτρα προστασίας που αυτονόητα πρέπει να εφαρμόζουν και οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας".

Στο σημείο αυτό ο υπουργός Επικρατείας παραπέμπει σε δημοσίευμα των New York Times, επίσης σε άλλο του BBC, όπως και σε μελέτη του World Economic Forum.

Σε αυτά ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει, σύμφωνα με τον 'Α. Σκέρτσο, ότι "οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στον κορονοϊό -εκτός από τους υγειονομικούς- και από εκπαιδευτικούς, οδηγούς λεωφορείων, νηπιαγωγούς-βρεφονηπιοκόμους, αεροσυνοδούς, ηθοποιούς, αισθητικούς, κουρείς-κομμωτές, επόπτες σίτισης, εργαζόμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα κοκ.

Για την ακρίβεια μεταξύ των 100 πολυπληθέστερων επαγγελμάτων οι αστυνομικοί δεν βρίσκονται στα πρώτα 50 πιο εκτεθειμένα επαγγέλματα στον κορονοϊό", επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι "αυτό δεν σημαίνει πως δεν κολλούν και δεν μεταδίδουν -κολλούν, μεταδίδουν, πρέπει να εμβολιάζονται και ταυτόχρονα να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας. Σημαίνει, όμως, πως σε μια δημόσια συζήτηση ιεράρχησης των επαγγελμάτων με δείκτη επικινδυνότητας/ευαλωτότητας, οι αστυνομικοί δεν βρίσκονται στην πρώτη σειρά.

Μην επιχειρούν, λοιπόν, κάποιοι να δώσουν και δήθεν επιστημονικό υπόβαθρο στον δημόσιο κανιβαλισμό που έχουν στήσει διότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Αποκαλύπτει όμως πολύ καθαρά τα κίνητρά τους", αναφέρει ακόμη και σημειώνει κλείνοντας:

"Η κυβέρνηση -ευτυχώς για όλους μας- ασκεί πολιτική δημόσιας υγείας με επιστημονικά κριτήρια, όχι με ταξικούς ή πολιτικούς όρους στοχοποίησης συγκεκριμένων επαγγελμάτων όπως κάνει δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ για να προσκομίσει αντιπολιτευτικά οφέλη".

