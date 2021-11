Αθλητικά

Λιόν - Μαρσέιγ: Ο Παγέτ δέχτηκε μπουκάλι στο κεφάλι (εικόνες)

Ο παίκτης της Μαρσέιγ έπεσε στο χορτάρι και το παιχνίδι διακόπηκε.



Το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λιόν και στην Μαρσέιγ διακόπηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο αρχηγός των φιλοξενούμενων Ντιμίτρι Παγέ χτυπήθηκε από μπουκάλι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 10λεπτου στο στάδιο «Γκρουπάμα».

Ο Παγέ έπεσε στο έδαφος, ενώ ήταν έτοιμος να εκετελέσει το κόρνερ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στ΄ αποδυτήρια μετά από εντολή του διαιτητή της αναμέτρησης, Ρουντί Μπουκέ.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με παγοκύστη στο κεφάλι του.

