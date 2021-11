Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Ζαγοράκης θετικός στον ιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ έχει τεθεί σε καραντίνα.



Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Θοδωρής Ζαγοράκης κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες.

Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής τέθηκε ήδη σε καραντίνα με ήπια συμπτώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ