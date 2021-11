Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες παραδόθηκε διαμέρισμα στον 5ο όροφο, σκορπώντας τον τρόμο στους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Τεράστια αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Νέα Σμύρνη, μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στον 5ο όροφο πολυκατοικίας.

Επί τόπου έσπευσαν 17 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν τελικά μετά από σκληρή μάχη να την θέσουν υπό έλεγχο πριν επεκταθεί και σε άλλα διαμερίσματα, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και έναν ένοικο από τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας.

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω και ξύλων που υπήρχαν στη βεράντα του σπιτιού για το τζάκι, ενώ κάηκαν και οι τέντες σε διαμερίσματα χαμηλότερων ορόφων από τα φλεγόμενα κομμάτια που έπεφταν σε αυτές.

Ένοικος της πολυκατοικίας που μίλησε στην κάμερα του ΑΝΤ1, είπε ότι ξύπνησαν πανικόβλητοι από εκρήξεις που ακούστηκαν και «φύγαμε σαν τρελοί από τα διαμερίσματα μας».

Ειδήσεις σήμερα:

“Εξοικονομώ” – ΠΟΜΙΔΑ: Ένταξη ενοικιαζόμενων και κενών κατοικιών στο πρόγραμμα

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Δευτέρα σε 171 σημεία

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα