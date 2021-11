Οικονομία

Κορονοϊός – Λιανεμπόριο: σε ποιες περιοχές αλλάζει το ωράριο λειτουργίας

Τι ισχύει για την τηλεργασία στο Δημόσιο και πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση του κοινού.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα εφαρμοστεί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, κυλιόμενο ωράριο, ενώ τροποποιείται και το ωράριο των καταστημάτων του λιανικού εμπορίου στα αστικά κέντρα. Συγκεκριμένα, το κυλιόμενο ωράριο θα ξεκινάει από τις 7:00 μέχρι τις 9:30 το πρωί .

Τα καταστήματα λιανικού εμπορίου θα είναι ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 21:00 , στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης, Κατερίνης, Αγρινίου, Καλαμάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαμίας, Κομοτηνής, Ρόδου, Δράμας, Βέροιας και Κοζάνης.

Τηλεργασία στο Δημόσιο

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και η προσέλευση των εργαζομένων πραγματοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις οδηγίες του αρμόδιου Προϊσταμένου.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο, πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης, βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test).

Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος σημείου απολύτως κατεπείγουσες περιπτώσεις, ιδίως πρόσβασης σε αστυνομικά τμήματα, που δεν επιδέχονται αναβολής.

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και οι συναντήσεις εργασίας πραγματοποιούνται, μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω φυσικής παρουσίας με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων.

