Θεσσαλονίκη: Ληστεία με σύριγγα σε βενζινάδικο

Ο δράστης μετά από λίγο συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.



Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη οδό Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 35χρονος, ελληνικής καταγωγής, περίπου στις 2:00 μπούκαρε στο βενζινάδικο και με την απειλή σύριγγας άρπαξε 200 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Στις 3:30 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον εντόπισαν στην οδό Ωραιοκάστρου και του πέρασαν χειροπέδες.

