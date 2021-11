Πολιτισμός

Μόναχο - Αγία Κορώνα: Εικόνα για την covid με βάση την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση

Εικόνα για την covid, που φιλοτεχνήθηκε με βάση την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση, στο παρεκκλήσι της Αγίας Κορώνας/Στεφανίδας στο Μόναχο.



Έλληνας αγιογράφος στο Μόναχο φιλοτέχνησε την εικόνα της Αγίας Κορωνίδας η οποία τοποθετήθηκε με κάθε επισημότητα στο ομώνυμο καθολικό παρεκκλήσι στις παρυφές της βαυαρικής πρωτεύουσας, ως αέναη συνοδός στις προσευχές των πιστών για την σωτηρία της ανθρωπότητας από τον κορονοϊό.

Το παρεκκλήσι της Αγίας Κορώνας/Στεφανίδας κτίστηκε σ’ ένα μικρό δάσος της κωμόπολης Arget, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Μόναχο, το 1648, εποχή που η χολέρα σάρωνε την Ευρώπη και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την τότε πανδημία. Μάλιστα ακόμα και σήμερα στην είσοδο της πόλης ορθώνεται αναμνηστική στήλη που αναφέρεται στο γεγονός με την επιγραφή: «Στήλη χολέρας στο Arget. Μνημείο από τα μέσα του 17ου αιώνα. Εις μνήμη των θυμάτων της εποχής της χολέρας γύρω στο 1635».

Η σύνδεση της λαίλαπας της χολέρας τον 17ο αιώνα με τη θαυματουργική παρέμβαση της Αγίας Κορώνας (1599) και το κτίσιμο του παρεκκλησίου της (1648) έδωσε το έναυσμα στους πιστούς να συρρέουν στο εκκλησάκι για να απευθύνουν παράκληση στην Αγία Κορώνα/Στεφανίδα να τους απαλλάξει από την κορονοκαταιγίδα που σαρώνει την ανθρωπότητα.

Έτσι, όταν 2020 η πανδημία του κορονοϊού εισέβαλε στη Βαυαρία και το Μόναχο, οι Ελληνορθόδοξοι ιερείς της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου, πρωτοπρεσβύτεροι Απόστολος Μαλαμούσης και Γεώργιος Βλέτσης, επισκέφθηκαν το παρεκκλήσι της Αγίας Κορώνας και προσευχήθηκαν για τη σωτηρία της ανθρωπότητας από την πανδημία, τη θεραπεία των ασθενούντων από τον κορονοϊό και την ενίσχυση των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Κατόπιν αυτού από πλευράς Ελλήνων ιερωμένων εκφράστηκε η επιθυμία να δωρίσει η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία μια ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Κορώνας/Στεφανίδας.

Ο πρωτοπρεσβύτερος Μαλαμούσης ανέθεσε στον ιεροψάλτη του ιερού Ναού των Αγίων Πάντων Μονάχου και αγιογράφο Πασχάλη Δουγαλή να αγιογραφήσει με βάση την ορθόδοξη βυζαντινή παράδοση μια εικόνα της Αγίας Κορώνας/Στεφανίδας με σκοπό την μόνιμη τοποθέτησή της στο παρεκκλήσι της, ως αέναη συνοδό των προσευχών των πιστών.

Ταυτόχρονα πρόεδρος του Οικουμενικού Συμβουλίου των Χριστιανικών Εκκλησιών Γερμανίας, πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Μύρων, ιερατικώς προϊστάμενος της Ενορίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κολωνίας, συνέθεσε και απολυτίκιο της Αγίας Κορώνας.

Στις 10 του περασμένου Οκτωβρίου, η εικόνα παραδόθηκε με επισημότητα στο παρεκκλήσι όπου τελέστηκε δοξολογία.

Ο Μητροπολίτης Γερμανίας Αυγουστίνος ευλόγησε την πρωτοβουλία τονίζοντας μεταξύ άλλων στον σχετικό χαιρετισμό του: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυτό λαμβάνει χώρα από κοινού, με διεκκλησιαστική ομόνοια και αρμονία. Στην εποχή μας γίνεται πολύς λόγος για μια ”επιστροφή στην κανονικότητα“. Για μας τους Ορθοδόξους χριστιανούς η παρουσία του Θεού και των Αγίων Του στην καθημερινή μας ζωή είναι μία βιωμένη και μεστή εμπειρίας κανονικότητα».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Μονάχου και Φράισινγκ, καρδινάλιος Reinhard Marx, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με την πανδημία στράφηκε η προσοχή των πιστών στην Αγία Κορώνα και στο παρεκκλήσι της στο Arget, εξέφρασε τη χαρά του για την διεκκλησιαστική τιμή στην Αγία, και ευχαρίστησε την Ενορία των Αγίων Πάντων για την δωρεά της εικόνας και ευχήθηκε στους πιστούς που επισκέπτονται το παρεκκλήσι της Αγίας να έχουν την ευλογία του Θεού σε όλα τους τα προβλήματα.

Στον χαιρετισμό του, ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας κ. Μαλαμούσης ανέφερε ότι η δωρεά της εικόνας στο παρεκκλήσι της Αγίας Κορώνας έλαβε χώρα με το τριπλό σκεπτικό: α) το παρεκκλήσι βρίσκεται μέσα στο δάσος, όπου ο άνθρωπος συναντά με την προσευχή τον Θεό μέσα από το φυσικό περιβάλλον, με το θρόισμα των δένδρων, με τα αρωματικά φυτά και λουλούδια, με το τιτίβισμα των πουλιών και με τα ζώα του αγρού (οικολογία και προσευχή), β) το παρεκκλήσι εορτάζει το 200ο ιωβηλαίο του, με την εκ νέου ανοικοδόμηση το 1820, και έχει παράλληλη ιστορία με το 200o ιωβηλαίο της Ελληνικής Επανάστασης (1821-2021) και γ) δίνεται μαρτυρία για την κοινή των δύο αδελφών Εκκλησιών, Ορθοδόξου και Ρωμαιοκαθολικής, τιμή των Αγίων της Εκκλησίας της πρώτης χιλιετίας μ.Χ.

Στην τελετή παράδοσης παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Μόνάχο Βασίλειος Γκουλούσης και η δήμαρχος της πόλης Sauerlach Barbara Bogne.

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, ανήμερα της εορτής της Αγίας Κορώνας/Στεφανίδας, σύμφωνα με το Ορθόδοξο Συναξάριο, ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Μαλαμούσης μετέβη στο παρεκκλήσι της Αγίας στην κώμη Arget και τέλεσε την ιερή παράκληση και προσευχές για θεραπεία των πασχόντων από την λαίλαπα του κορονο?ού, για τους ιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

