Κορονοϊός – Τζανάκης: Lockdown αν δεν αποδώσουν τα μέτρα

"Καμπανάκι" από τους ειδικούς για την πορεία της πανδημίας και το πρόβλημα με τις ΜΕΘ Covid. Πότε αναμένεται κορύφωση σύμφωνα με τον Δημοσθένη Σαρηγιάννη.



Για τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού για τους ανεμβολίαστους που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και την πορεία της πανδημίας στην χώρα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Όπως είπε τα νέα μέτρα είναι προς την σωστή κατεύθυνση, με τον περιορισμό στην κινητικότητα των ανεμβολίαστων που συμβάλλουν στην διασπορά του ιού, αλλά και με το μέτρο για το ωράριο στο λιανεμπόριο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη πιστεύει ότι τα μέτρα θα αποδώσουν και θα ανακόψουν την πορεία της πανδημίας. Ωστόσο, όπως είπε «αν δεν αποδώσουν θα πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα και ενδέχεται να πάμε σε νέο ιδιότυπο lockdown».

Από την πλευρά του ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης,, είπε ότι περιμένουμε να δούμε αποκλιμάκωση απο τον Δεκέμβρη αλλά πρέπει και μετά να συνεχίσουν να ισχύουν και να τηρούμε τα μέτρα, σημειώνοντας ότι δεν θα πρεπει να χαλαρώσουν τα μέτρα επειδή θα είναι γιορτές.

Σημείωσε ακόμα ότι στην Θεσσαλονίκη είμαστε σε φάση κορύφωσης και σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη αναμένεται αρχή αποκλιμάκωσης από το τέλος της αυτής εβδομάδας. Τόνισε ότι το πρόβλημα θα είναι στα νοσοκομεία αναφέροντας ότι χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε καμία διαθέσιμη κλίνη σε ΜΕΘ – covid.

Για την Αθήνα είπε ότι η εικόνα θα γίνει χειρότερα στο άμεσο μέλλον, με τον αριθμό των κρουσμάτων να φτάνει τις επόμενες ημέρες στα 2.300 την ημέρα. Ο κ. Σαρηγιάννης, τέλος, σημείωσε ότι θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα σε κλίνες ΜΕΘ στα μέσα του Δεκεμβρίου.

