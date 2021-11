Αθλητικά

ΝΒΑ: ΛεΜπρόν Τζέιμς και Αϊζάια Στιούαρτ έπαιξαν ξύλο (εικόνες)

Ο αγώνας διακόπηκε για λίγο, ενώ στην συνέχεια αποβλήθηκαν και οι δυο.



Με το θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον Λεμπρόν Tζέιμς και τον Αϊζάια Στιούαρτ να επισκιάζει την βραδιά οι Λέικερς επικράτησαν με 121-116 εκτός έδρας των Πίστονς. Η ομάδα του Λος Αντζελες σημείωσε μία επική ανατροπή, καθώς είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 17 πόντους.

Ο αγώνας διακόπηκε περίπου για 3’ όταν ο Λεμπρον Τζέιμς χτύπησε καταλάθος τον Στιούαρτ. Παρά το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη ο σέντερ του Ντιτρόιτ έχασε την ψυχραιμία του και κινήθηκε εναντίον του «βασιλιά». Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ήταν καθοριστική και τελικά αποβλήθηκαν αμφότεροι.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Ντέιβις με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 26 πόντους (9 ριμπάουντ και 10 ασίστ) και ο Καρμέλο Άντονι πρόσθεσε άλλους 18 πόντους.

Οι Μπουλς δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Νικς και επικράτησαν με 109-103. Πρωταγωνιστής ήταν ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν που είχε 31 πόντους (5 ασίστ, 5 ριμπάουντ), σημείωσε ακόμα μια νίκη. Αξιοι συμπαραστάτες για τους «ταύρους» ο Ζακ Λαβίν με 21 πόντους (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και ο Λόνζο Μπολ με 11 πόντους (7 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Οι Γουόριορς είχαν σε εξαιρετική βραδιά τους Τζόρνταν Πουλ (33 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Άντριου Γουίγκινς (32 πόντοι, 6 ριμπάπουντ, 3 ασίστ) και οδήγησαν στη νίκη των Γκόλντεν Στέιτ επί του Τορόντο με 199-104. Το Γκόλντεν Στέιτ πλέον έχει ρεκόρ 15-2.

