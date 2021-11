Κοινωνία

Κορονοϊός – Μητροπολίτης Δωδώνης: Να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός σε όλο το Δημόσιο

Ποιους αποκάλεσε ψεκασμένους ο μητροπολίτης Χρυσόστομος και τι είπε για τις επιθέσεις που δέχεται, «από ανθρώπους που είναι για το Δρομοκαΐτειο».

Ο μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», επανέλαβε και πάλι ότι οι ιερείς που τάσσονται κατά του εμβολιασμού λένε βλακείες και είναι οι ίδιοι που και στο παρελθόν διατύπωναν ακραίες απόψεις για διάφορα θέματα, όπως για τις παράδειγμα για τις ταυτότητες.

Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, τόνισε ότι οι ιερείς θα πρέπει να εμβολιαστούν αρχικά για να προστατέψουν τους εαυτούς τους και στη συνέχεια όλους τους υπόλοιπους και είναι αδιανόητο να αγνοούν το εμβόλιο που είναι το μεγάλο όπλο της επιστήμης για να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.

Πρόσθεσε δε πως για όσους πληρώνονται από το Δημόσιο ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός. «Δεν μπορεί για παράδειγμα μια νοσηλεύτρια να μου λέει ότι αρνείται να εμβολιαστεί. Αν δε θες να εμβολιαστείς να πας σπίτι σου κυρά μου, γιατί είσαι ψεκασμένη», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος ο μητροπολίτης Χρυσόστομος, είπε πως οι επιθέσεις που δέχεται είναι βραβείο για εκείνον, «είναι τίτλος τιμής για μένα να με βρίζουν άνθρωποι που είναι για το Δρομοκαΐτειο», κατέληξε.

