“Το Πρωινό” – Πατούλη: Η ομορφιά, η κριτική και η παράσταση Λιγνάδη (βίντεο)

Για την κριτική που έχει δεχθεί ακόμα και στον πολιτικό χώρο μίλησε η Μαρίνα Πατούλη στο "Πρωινό".



Για την κριτική που έχει δεχθεί αλλά και για το αν η ομορφιά βοηθάει μια γυναίκα μίλησε η Μαρίνα Πατούλη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Όπως είπε «όταν εκφράζεις μια άποψη ακόμα στον πολιτικό χώρο ακόμα και αν την τεκμηριώσεις λένε: αυτή είναι ξανθιά, τι μιλάει».



Παράλληλα, η κ. Πατούλη ανέφερε ότι «η όμορφη εμφάνιση αντί να αποτελεί ένα διαβατήριο τελικά μπορεί να είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για μια γυναίκα»

Για την στάση του κόσμου προς την ίδια η κ. Πατούλη, ανέφερε ότι λόγω του προσωπικού της θέματος που δημοσιοποίησε «ένα κύμα γυναικών με αγκάλιασε θερμά»

Τέλος, μιλώντας για την παράσταση του Δημήτρη Λιγνάδη μέσα στις φυλακές, η κ. Πατούλη είπε πως «στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η τέχνη μπορεί να υπάρξει και στις φυλακές».

