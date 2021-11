“Άγριες Μέλισσες”: Η Δρόσω, ο Κωνσταντής και η “μάχη” με το αλκοόλ (βίντεο)

Life

Νέα εβδομάδα με καυτές εξελίξεις και μεγάλες ανατροπές ξεκινά στις "Άγριες Μέλισσες", στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει….

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η Δρόσω αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό του Κωνσταντή και να τον βοηθήσει να κόψει το ποτό. Μια απόφαση που δε θ’ αποδειχθεί εύκολη. Στο σπίτι της οικογένειας Μεγαρίτη, επικρατεί αναβρασμός μετά τις αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Λευτέρη στο θεατρικό έργο.

Ο Ακύλας δίνει τελεσίγραφο στον γιο του. Θα κάνει πίσω ο Λευτέρης, γι’ ακόμα μια φορά, ή θα ξεκινήσει πόλεμο με τον πατέρα του; Η Ελένη ζητάει απ’ την Ασημίνα να μην αποκαλύψει στον Πέτρο τις πληροφορίες που τους έφερε ο Προκόπης, ενώ ο Λάμπρος αποφασίζει ν’ αναλάβει τις ευθύνες του για να γλυτώσει τον Αντώνη.

Η Κορίνα ζητάει απ’ τον Μελέτη ν’ αναβάλλουν τον γάμο τους. Η Ελένη και οι υπόλοιποι ξεκινούν μια δύσκολη κι επικίνδυνη αποστολή. Να βρουν τα πτώματα του Δημήτρη Ορφανίδη και των συντρόφων του και να γλυτώσουν τον Λάμπρο από βέβαιη καταδίκη. Θα τα καταφέρουν ή η Ασφάλεια θα προλάβει να τους ανακαλύψει;

