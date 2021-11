Life

“Το Πρωινό”: Η Ελπίδα για το χαμό του συζύγου της και το έμφραγμα που υπέστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια συγκλόνισε με την περιγραφή της για το πώς πέθανε ο σύζυγός της μέσα στα χέρια της, αλλά και για το έμφραγμα που έπαθε η ίδια έναν μήνα αργότερα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ήταν καλεσμένη η αγαπημένη τραγουδίστρια, Ελπίδα και έδωσε μία εκ βαθέων συνέντευξη.

Η ερμηνεύτρια περιέγραψε για το πώς πέθανε ο σύζυγός της μέσα στα χέρια της, αλλά και για το έμφραγμα που έπαθε η ίδια έναν μήνα αργότερα.

Παράλληλα μίλησε για τη συμμετοχή της στο JUST και ποιους νέους καλλιτέχνες ξεχωρίσει.

«Στις 3 Ιουλίου του 2020 έχασα τον άντρα μου και στις 4 Αυγούστου έπαθα το έμφραγμα, από μεγάλο στρες. Έγινε ένα γεγονός που αφορούσε οικονομικά θέματα και πιέστηκα. Ήμουν μόνη μου στο σπίτι. Ένιωθα έναν πόνο σαν να είναι μυϊκός, γιατί ο άντρας μου έπεσε στα χέρια μου και τον κράτησα την ώρα που πέθανε. Έπαθε ανακοπή και τον κράτησα για να μην πέσει, μη ξέροντας ότι πέθανε ο άνθρωπος. Τον κρατούσα και του έλεγα «Στάθη περίμενε! Περίμενε, περίμενε Στάθη!». Ήταν τραγικές στιγμές, δεν θέλω να τις θυμάμαι», είπε η Ελπίδα, συγκλονίζοντας τους πάντες.

«Νόμιζα ότι είναι μυϊκός ο πόνος. Συμπτωματικά ήρθε η κοπέλα που με βοηθάει, μου παίρνει την πίεση, δεν έδειχνε πια το πιεσόμετρο, είχε φτάσει στο τέρμα. Πήρα τον καρδιολόγο μας, μου λέει «σου στέλνω αμέσως ασθενοφόρο». Δεν καταλάβαινα ότι είχα. Μου έκαναν μορφίνες για να συνέλθω από τον πόνο. Δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, τα παιδιά μου σκέφτηκα μόνο, τίποτε άλλο. Τώρα είμαι θηρίο, δεν καταλαβαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ελπίδα.

Για το JUST είπε "μου θυμίζει κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάναμε τότε. Τότε είχε διαγωνισμό, τώρα έχει διασκέδαση. Δεν μου αρέσει που το κάνουν αστείο".

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” – Πατούλη: Η ομορφιά, η κριτική και η παράσταση Λιγνάδη (βίντεο)

#MeToo – Μόρτζος: Ο βιασμός έχει πολλές συνιστώσες

Κορονοϊός – Τζανάκης: Lockdown αν δεν αποδώσουν τα μέτρα