Πολιτισμός

Πέθανε η Γιάννα Τιγγινάγκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή η Γιάννα Τιγγινάγκα. Συλλυπητήριο μήνυμα της Λίνας Μενδώνη.

Πέθανε η αρχιτέκτονας Γιάννα Τιγγινάγκα, που συνέδεσε το όνομά της με το κορυφαίο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Βιβλιοθήκης του Αδριανού. Στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, ανέφερε:

«Η Γιάννα Τιγγινάγκα ταύτισε τη σταδιοδρομία και το δημιουργικό της έργο με την προστασία και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος, αλλά και με την υποστήριξη και υλοποίηση σχεδίων και έργων πρωτοπόρων, μέσα από τα οποία το κοινωνικό σύνολο απέκτησε μία καλύτερη θέαση του αρχαίου μνημειακού μας πλούτου.

Από το 1979, που ανέλαβε τα καθήκοντά της ως αρχιτέκτων στην τότε Α' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και για περίπου τρεις δεκαετίες, εργάστηκε με βαθιά αφοσίωση και ζήλο για την ανάδειξη της εικόνας του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αθήνα κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Συνέδεσε το όνομά της με το κορυφαίο έργο αποκατάστασης και ανάδειξης της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, ενώ υπήρξε από τους κύριους συντελεστές της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Βιβλιοθήκης Αδριανού και της Ρωμαϊκής Αγοράς. Χάρη στη θαυμαστή μεταμόρφωση της Βιβλιοθήκης που επιμελήθηκε, από το 2004 ο χώρος κατέστη επισκέψιμο αρχαιολογικό μνημείο από το ευρύ κοινό.

Με τη συνταξιοδότησή της το 2011, από τη θέση της προϊσταμένης του Τμήματος Μελετών Αρχαίων και Ρωμαϊκών Μνημείων της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, άφησε σημαντική παρακαταθήκη το μελετητικό της έργο, με κυριότερη την αρχιτεκτονική μελέτη της ανατολικής πτέρυγας της Βιβλιοθήκης Αδριανού. Είχα τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί της. Η Γιάννα Τιγγινάγκα υπήρξε μία αφοσιωμένη και συνεπής επιστήμων, μία οραματίστρια. Το έργο της θα διατηρεί για πάντα τη μνήμη της ζωντανή».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Κορονοϊός: σε ισχύ τα νέα μέτρα

ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (εικόνες)