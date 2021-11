Μαυρικίου κατά Ορφέα Παπαδόπουλου: Θα καταθέσω μήνυση (βίντεο)

Life

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε στο "Πρωινό" για την κόντρα με τον Ορφέα Παπαδόπουλου μετά τα όσα είπε εναντίον του.



Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" και αναφέρθηκε στην κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Ορφέα Παπαδόπουλο. Ο θεατρικός παραγωγός εξήγησε τι ακριβώς έχει συμβεί ενώ αποκάλυψε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον του ηθοποιού, αν εκείνος δεν επικοινωνήσει μαζί του.

Περιγράφοντας όσα έγιναν, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είπε αρχικά: «Ο άνθρωπος με έβγαλε ψεύτη και τρελό. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό όπως καταλαβαίνετε, σε καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός είπε ότι είπα μόνο ψέματα… Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι διευθυντής σε έναν κορυφαίο όμιλο στη χώρα μας και δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Αρχικά, παρουσίασε ως ψέματα ότι έθεσε σε κίνδυνο τους ηθοποιούς… Όταν εγώ αντιμετωπίζω καθημερινά στις παραστάσεις μου πρόβλημα με τον συγκεκριμένο ηθοποιό, με έπαιρνα οι ηθοποιοί και μου έλεγαν “δεν ερχόμαστε στην πρόβα αν δεν φέρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού του, δεν θέλουμε κοινές σκηνές μαζί του, δεν θέλουμε να ταξιδέψουμε στο ίδιο πούλμαν μαζί του…”. Αν δεν είναι αυτά προβλήματα σε μία παραγωγή, τότε ποια είναι ρε παιδιά;»

Όσον αφορά στην αντικατάσταση του Ορφέα Παπαδόπουλου, ξεκαθάρισε: «Επίσης, είπε ότι δεν έγινε ποτέ διαδικασία αντικατάστασης. Εγώ ξέρω τι πέρασα, όταν μας ενημέρωσε τελευταία στιγμή ότι κόλλησε και τρέχαμε μέσα σε 48 ώρες να τον αντικαταστήσουμε… Η παράσταση αυτή δεν έγινε ποτέ γιατί όμως πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης και κηρύχθηκε τριήμερο εθνικό πένθος. Η ταραχή στον θίασο ήταν πολύ μεγάλη».

Τέλος, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου τόνισε πως δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με τον Ορφέα Παπαδόπουλο και αν αυτό δεν γίνει μέσα στις επόμενες ώρες θα κινηθεί νομικά εναντίον του: «Προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί του, του έχω στείλει μήνυμα και δεν μου απάντησε ποτέ. Βγήκε και είπε ότι ποτέ δεν επικοινώνησα μαζί του. Εγώ το έχω το μήνυμα και μπορώ να σας το δείξω… Δεν μπορώ να αφήσω έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή να λέει ό,τι θέλει. Και λέει ότι νιώθει θιγμένος επειδή τον είπα ανεύθυνο. Μα όταν η ίδια η κυβέρνηση αποκαλεί ανεύθυνους όσους δεν εμβολιάζονται, εγώ τον ενόχλησα; Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να κινηθώ νομικά, εκτός αν επικοινωνήσει μαζί μου τις επόμενες ώρες και μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συνεννόηση».

