Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Οι δεκάδες εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για σωρεία αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δωροληψία κ.α.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ποινική δίωξη για μία σειρά σοβαρών αδικημάτων όπως εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δωροληψία κ.α. ασκήθηκε από την εισαγγελία Καρδίτσας που ερεύνησε την υπόθεση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στο κέντρο Υγείας Παλαμά.

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν υπήρξαν καταγγελίες ότι μία 44χρονη εργαζόμενη στο Κέντρο Υγείας χορηγούσε πλαστά έγγραφα σε ιδιώτες και συγγενείς της υγειονομικούς ώστε να μην τεθούν σε αναστολή εργασίας. Αρχικά στο μικροσκόπιο των ερευνών είχαν μπει 33 «ύποπτα» πιστοποιητικά και στην πορεία ελέγχθηκαν ακόμα 63 περιπτώσεις.

Η εισαγγελική έρευνα ολοκληρώθηκε και απαγγέλθηκαν κατηγορίες συνολικά σε 48 άτομα, με έναν στενό πυρήνα 4-5 εμπλεκόμενων να αντιμετωπίζει διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, καθώς τα πρόσωπα αυτά φέρονται να δρούσαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που αποσπούσαν χρήματα από πολίτες, προκειμένου να τους χορηγούν πλαστές βεβαιώσεις εμβολιασμού.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες που απαγγέλθηκαν αφορούν αδικήματα όπως δωροδοκία, συνέργεια σε δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, χρήση ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφία.

Η έρευνα της Δικαιοσύνης συνεχίζεται πλέον από τον Ανακριτή Καρδίτσας, ο οποίος θα καλέσει σε απολογία τους κατηγορούμενους.

Παράλληλα, συνεχίζονται πανελλαδικά οι έρευνες για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση και άλλων πιθανών κυκλωμάτων που εξασφαλίζουν με το αζημίωτο πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή αποτελεσμάτων rapid test και μοριακού ελέγχου. Ήδη από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν καταγγελίες για το Κέντρο Υγείας Παλαμά, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας είχε αποστείλει εγκύκλιο σε όλους τους Εισαγγελείς της χώρας να βρίσκονται σε εγρήγορση και να παρεμβαίνουν άμεσα όταν υπάρχουν ενδείξεις για έκδοση και χρήση πλαστών πιστοποιητικών.

