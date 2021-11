Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βόλος: Γαμπρός και πεθερός πέθαναν με διαφορά λίγων ωρών

Τραγωδία για οικογένεια εξαιτίας του κορονοϊού που μέσα σε λίγες ώρες έθαψε δύο μέλη της. Την "μάχη" έχασε και μια ανεμβολίαστη καθηγήτρια μητέρα τριών παιδιών.



Μία νέα τραγωδία εξαιτίας του κορονοϊού δοκιμάζει μία οικογένεια στον Βόλο που μέσα σε λίγες ώρες έθαψε δύο μέλη της. Πεθερός και γαμπρός νόσησαν και «έφυγαν» με διαφορά λίγων ωρών. Στο Νοσοκομείο Βόλου γιατροί και νοσηλευτές συγκλονίστηκαν μόλις αποκαλύφτηκε η συγγενική σχέση μεταξύ των δύο ασθενών που νοσηλευόταν σε διαφορετικούς θαλάμους της κλινικής covid και έδιναν τη μάχη να βγουν ζωντανοί.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, πρώτος νόσησε ο 75χρονος πεθερός και στη συνέχεια ο 59χρονος γαμπρός του. Οι δύο άνδρες παρουσίαζαν αναπνευστική δυσλειτουργία και νοσηλευόταν στο Αχιλλοπούλειο σε σοβαρή κατάσταση. Οι οικείοι τους γνωρίζοντας ότι δύο αγαπημένοι τους άνθρωποι δίνουν μάχη για να βγούνε «νικητές», βίωναν τον δικό τους Γολγοθά. Μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευαν ότι θα τα καταφέρουν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, την περασμένη Παρασκευή (19-11-2021) άφηνε την τελευταία του πνοή ο 75χρονος. Η οικογένεια ντύθηκε στα μαύρα. Το Σάββατο ήταν προγραμματισμένη η κηδεία του 75χρονου. Όλοι ήλπιζαν ότι το κακό θα σταματήσει εδώ. Η μοίρα όμως είχε τα δικά της σχέδια.

Ο κορονοϊός «νίκησε» και τον 59χρονο που κατέληξε από τις επιπλοκές της φονικής νόσου. Η οικογένεια τυλίχτηκε σε βαρύ πένθος. Ο πόνος αβάσταχτος. Κανείς δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι μέσα σε λίγες ώρες μία οικογένεια στερήθηκε δύο οικεία της πρόσωπα.

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύονται ολόκληρες οικογένειες από κορονοϊό. Η ενδοοικογενειακή διασπορά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού παραμένει ακόμη ανεμβολίαστο έχει σοβαρές επιπτώσεις.

Πέθανε ανεμβολίαστη καθηγήτρια αγγλικών μητέρα τριών παιδιών

Εν τω μεταξύ, ανεμβολίαστη καθηγήτρια αγγλικών, μόλις 53 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο του Βόλου, προσβεβλημένη από κορονοϊό. Ο θάνατός της έρχεται να προστεθεί στους άλλους δυο του τελευταίου 24ωρου και στους άλλους οκτώ του 48ωρου. Δηλαδή μέσα σε ένα 48ωρο χάθηκαν 11 πολίτες του Βόλου.



Η άτυχη γυναίκα όταν έφτασε στο Νοσοκομείο για νοσηλεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ήταν ήδη αργά, αφού το αναπνευστικό της σύστημα είχε καταπέσει.

Στην ουσία οι γιατροί υποστηρίζουν ότι η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολα αναστρέψιμη. Η 53χρονη, μητέρα τριών παιδιών, διατηρούσε φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

