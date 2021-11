“Game Of Chefs”: Η δοκιμασία αλά γαλλικά και οι 11 γευσιγνώστες (εικόνες)

Life

Άλλη μία εβδομάδα καυτής μάχης των KITCHEN BATTLES, μια ανάσα πριν από τους τελικούς. Πάρτε μία... γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία εβδομάδα καυτής μάχης των KITCHEN BATTLES, μια ανάσα πριν από τους τελικούς.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε την 1η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα τη γαλλική κουζίνα.

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει κοτόπουλο Galantine σε μία μοντέρνα εκδοχή, χρησιμοποιώντας όποια γέμιση, σάλτσα και γαρνιτούρα επιθυμούν.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Φωτεινή Καρακατσάνη, Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου.

Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Άγγελος Σακάι και Γιώργος Καπενεκάκης.

Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Γιώργος Μπερκάκης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Η Ντορέττα τους θυμίζει πως δεν ισχύει η ασυλία για την ομάδα που κερδίζει και ότι όλοι οι παίκτες θα μαγειρεύουν και στην ατομική δοκιμασία αποχώρησης εκτός από έναν στον οποίο θα δώσει την ασυλία ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν ποιος το ετοίμασε και σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Καφαλούκος Βασίλης, Ζαν Χόφμαν, Άγγελος Ανδριανάκης, Πρωϊμάκης Ιωσήφ, Άρτεμις Τζίτζη, Alain Parodi, Ευθυμίου Άγης, Γληνός Γιώργος, Valegeas Bertrand, Ζαν-Σαρλ Μεταγιέ, Ζάχαρης Μιχάλης.

Η μπλε ομάδα δυσκολεύεται αρκετά καθώς έχουν μείνει μόνο 2 παίκτες. Στη γκρι ομάδα, ο σεφ είναι αρκετά αγχωμένος και «τα έχει βάλει» με τον Φρανς. Στη χακί ομάδα, ο σεφ λέει συνέχεια στους παίκτες να δουλέψουν πιο γρήγορα.

Πώς αντιδρά ο σεφ Άγγελος Λάντος όταν ακούει τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να ετοιμάσουν το πιάτο;

Θα τα καταφέρουν οι ΜΠΛΕ να βγάλουν πιάτο, παρότι έχουν μείνει μόνο 2;

Ποιος παίκτης δείχνει να είναι ο μόνος που κατέχει τη γαλλική κουζίνα; Σε ποια ομάδα ανήκει;

Πόσο αγχωμένοι είναι οι παίκτες της ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑΣ;

Τι χρώματα θα έχει το ντέρμπι της ψηφοφορίας;

Ποια ομάδα θα νικήσει και ποιος παίκτης θα πάρει την ασυλία;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

