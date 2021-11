Πολιτική

Μητσοτάκης: έκτακτο επίδομα σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και ανάπηρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης. Επίδομα και σε άτομα με αναπηρία.



«Όταν μιλάμε για ακρίβεια πρέπει να είμαστε ακριβείς. Θα περιγράψω την αντικειμενική πραγματικότητα επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, γιατί το θέμα δεν προσφέρεται για ανέξοδους λαϊκισμούς, αλλά για καθαρές αλήθειες» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στην Προ Ημερησίας συζήτηση με θέμα την ακρίβεια στη Βουλή, που γίνεται μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα. «Πρώτη αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία παγκόσμια κρίση τιμών. Μετά τα lockdown η αυξημένη ζήτηση ανέβασε τις τιμές και αυτές τον πληθωρισμό. Για αυτούς τους λόγους αλλά όχι μόνο ανέβηκαν και οι τιμές της ενέργειας» είπε συνεχίζοντας την ομιλία του ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην κοινότητα των οικονομολόγων. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών και θεωρώ με τεκμηριωμένο τρόπο, υποστηρίζει πως το φαινόμενο θα είναι πρόσκαιρο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν πως το συγκεκριμένο φαινόμενο αποδίδεται στην δημοσιονομική χαλάρωση. Η ΕΚΤ συμμερίζεται την πρώτη άποψη, εξ ου και δεν αυξάνει τα επιτόκια, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που είχαμε αντίστοιχες πληθωριστικές τάσεις, όπως στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους το 2010 - 2011. Και τότε απεδείχθη το φαινόμενο παροδικό, έτσι και τώρα θεωρώ πως θα δούμε μία αποκλιμάκωση του φαινομένου το πρώτο τρίμηνο του 2022. Στην περίπτωση της πατρίδας μας, η πραγματικότητα κ. Τσίπρα είναι ότι η Ελλάδα έχει την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη ως προς τον πληθωρισμό τον μήνα Οκτώβριο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να συμφωνήσουμε ποια είναι η βάση των στοιχείων που επικαλούμαστε. Η Ελλάδα πηγαίνει συγκριτικά καλύτερα σε σχέση με πολλές χώρες, εξ ου και το καλάθι προϊόντων παραμένει συγκριτικά φθηνότερο».

Το συνολικό πόσο που διαθέτουμε για ενίσχυση εργαζόμενων και επιχειρήσεων είναι 680 εκατομμύρια ευρώ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας την ομιλία του, έκανε αναφορά στην Ισπανία και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα του είπε: «Και στην οικονομία, όπως και στα εξοπλιστικά, δεν μας τα λένε καλά οι νεόκοποι φίλοι σας, οι Ισπανοί σοσιαλιστές με τους φίλους σας τους Podemos». Και απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός αν έφερε: «Εσείς κ. Τσίπρα επιδιώκατε να συναντηθείτε με τον κ. Σάντσες όταν ήλθε στην Ελλάδα. Και στις προσυνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος εσείς πηγαίνετε»...

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο αντικείμενο της Προ Ημερησίας συζήτησης, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η παραμικρή αύξηση των τιμών δυσκολεύει την ζωή των πολίτων και εμποδίζει την ανάπτυξη της χώρας».

«Θέλω να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία και όχι ψέματα και εντυπώσεις της στιγμής» συνέχισε και συμπλήρωσε πως «αντιμετωπίζουμε ένα εξωγενές και πρόσκαιρο φαινόμενο στο οποίο πιστεύω πως η χώρα μας απαντά με αποτελεσματικότητα. Με την εκδήλωση των πρώτων τάσεων σημαντικών αυξήσεων στην ενέργεια η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων αιχμής στην ενέργεια και γιατί δύο χρόνια τώρα είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του εισοδήματος. Πρώτη η Ελλάδα από την ΔΕΘ ανακοίνωσε κρατική επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία και μετά αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τα κοινωνικά τιμολόγια, εξαιρέσαμε τα τέλη στο φυσικό αέριο».

Και ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε: «Το συνολικό πόσο που διαθέτουμε για ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων είναι 680 εκατομμύρια ευρώ. Η στήριξη αυτή ως μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και όπως γνωρίζετε φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης είναι διπλάσιο και δίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Να σας πω επίσης πως η ισχυρή ΔΕΗ αποτελεί σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Και ναι σήμερα η ΔΕΗ είναι ισχυρή γιατί εσείς μας την παραδώσατε σε κατάσταση χρεοκοπίας».

"Σήμερα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι στις δικές σας ημέρες"

«Μιλάμε για ένα συνεκτικό και τολμηρό πρόγραμμα που απλώνεται σε όλους τους τομείς, έως κάθε νοικοκυριό σε όλη την χώρα, που λειτουργεί ανακουφιστικά έναντι της αύξησης των τιμών καθώς οδηγεί σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. «Έχουν επίσης δρομολογηθεί και παρεμβάσεις υπέρ των νέων, το πρώτο ένσημο και η κατάργηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας. Και βέβαια την αύξηση του κατώτατου μισθού. Έχω ήδη πει πως θα υπάρξει εντός του 2022 και δεύτερη αύξηση για τους χαμηλόμισθους συμπολίτες μας. Και κάτι ακόμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντείνονται και άλλο οι έλεγχοι στην αγορά, γιατί γνωρίζουμε πως ενίοτε μία πρόσκαιρη αναστάτωση μπορεί να μετατραπεί σε κερδοσκοπία και να ξέρετε πως κάτι τέτοιο θα αποτραπεί».

«Η αύξηση του μέσου εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών τα τελευταία δύο χρόνια είναι 7,4% την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 3,5%» τόνισε ο πρωθυπουργός και ανέφερε ακόμα πως «Και βεβαίως ισχύει για τον μήνα Δεκέμβριο ο διπλασιασμός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Από το 2019 ακολουθήσαμε πιστά μία πολιτική φοροελαφρύνσεων και ανάπτυξης για όλους. Σήμερα τα νοικοκυριά έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι στις δικές σας ημέρες. Αυτό πιστοποιείται και από τις περισσότερες καταθέσεις. Πρόκειται για την αντιστροφή της φοροεπελασης που κάνατε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια».

Διοχετεύσαμε περισσότερα από 40 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις

«Όλα αυτά γίνονται την ώρα που ακόμη παλεύουμε με τον κορονοϊο, την ώρα που αντιμετωπίζουμε εθνικά ζητήματα και αντιμετωπίζουμε, με επιτυχία θεωρώ, φυσικές καταστροφές. Διοχετεύσαμε περισσότερα από 40 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε εργαζομένους και επιχειρήσεις» τόνισε ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει, «Εξ’ ου και η Ελλάδα σύμφωνα με την Κομισιόν παρουσιάζει την τρίτη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης για την επόμενη διετία. Σημαντικά είναι και τα νούμερα για τη μείωση της ανεργίας, όπου η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στη μείωση της ανεργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες, πολλές από αυτές κάθονται στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική μείωσης των ανισοτήτων. Δουλείες, δουλειές, δουλειές, αυτές τις δουλειές δημιουργεί η κυβέρνηση της ΝΔ. Η σταθερή επιλογή των μεταρρυθμίσεων χαρίζει την θετική προοπτική του αύριο. Μιλήστε λίγο με τα παιδιά του brain drain, αυτά που έφυγαν από την χώρα επί των δικών σας ημερών, για να σας πουν γιατί επιστρέφουν στην Ελλάδα και ποια προοπτική βλέπουν» υπογράμμισε ακόμη ο πρωθυπουργός, κατά την πρωτολογία του στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με θέμα τις αυξήσεις των τιμών.

Ακόμα τρεις πρωτοβουλίες στο μέτωπο κατά της ακρίβειας

«Η μεγάλη υπερπροσπάθεια στήριξης εν μέσω του κορονοιού δημιούργησε και στην Ελλάδα σημαντικά αλλά πρόσκαιρα ελλείμματα. Γι’ αυτό και οι από εδώ και στο εξής οι κινήσεις μας πρέπει να είναι σημαντικές και μετρημένες» είπε ο πρωθυπουργός, συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή. «Πληρώσαμε πολύ ακριβά ως χώρα τις παροχές. Και λυπάμαι που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί να λέει στο δημόσιο διάλογο πλήρως ακοστολόγητα μέτρα» σημείωσε και υπογράμμισε: «Διάβασα την ερώτηση του κ. Τσίπρα που είναι φωτοτυπία του παρελθόντος. Ένα ακόμη ανεφάρμοστο πρόγραμμα τύπου Θεσσαλονίκης, αξίας πολλών δις ευρώ που δεν υπάρχουν και που δεν θα γίνονταν ποτέ πράξη με κανένα νόμο και κανένα άρθρο».

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε με νόημα, «Εγώ θα προσθέσω ακόμη 3 πρωτοβουλίες: Πρώτον, όπως συνέβη και το 2020, 100.000 ενεργοί υγειονομικοί στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ θα ενισχυθούν με έκτακτη καταβολή μισού μισθού, ένα μέσο ποσό ύψους 900 ευρώ θα τους καταβληθεί άμεσα εντός Δεκεμβρίου. Δεύτερον, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα, ύψους 250 ευρω προσαυξημένο κατά 50 ευρω για κάθε μέλος της οικογένειας τους. Το ίδιο ακριβώς επίδομα θα δοθεί και σε 173.000 συμπολίτες μας με αναπηρία».

«Δεν βάζουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική μας ισορροπία. Έχουμε σχέδιο, αλλά δεν διεκδικούμε το αλάθητο εξ ου και μένουμε ανοιχτοί σε κάθε ρεαλιστική πρόταση. Θα ζητούσα από την αξιωματική αντιπολίτευση να μην αρνηθεί και αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως έκανε με πολλές αντίστοιχες στο παρελθόν. Η πατρίδα θέλει συναίνεση, εάν όχι συμπαράταξη. Δεν χρειαζόμαστε μετά τους αρνητές της επιστήμης στην πανδημία και αρνητές της λογικής στην οικονομία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός κατά την πρωτολογία του και απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον ρώτησε: «Απαντήστε κ. Τσίπρα δέχεστε ή όχι τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης σε υγειονομικούς, χαμηλοσυνταξιούχους και άτομα με αναπηρία; Απαντήστε κ. Τσίπρα για να σας ακούσει ο ελληνικός λαός».





Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Η Τουρκία καλλιεργεί επιθετική ρητορική, δεν θα πέσουμε στην παγίδα

Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Η 49χρονη εικαστικός σπάει την σιωπή της μέσα από την φυλακή (βίντεο)