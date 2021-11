Life

Ντέμης Νικολαΐδης: Έμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο με την Δέσποινα Βανδή στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Ο λόγος που επισκέφτηκε τη συμπρωτεύουσα

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε την Παρασκευή η Δέσποινα Βανδή, η οποία βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται Άννα Βίσση, με την οποία τους τελευταίους μήνες είναι αχώριστη.

Όπως έγινε γνωστό, το ίδιο βράδυ στη συμπρωτεύουσα βρέθηκε και ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, «Το Πρωινό» έμεινε στο ίδιο ξενοδοχείο με την πρώην σύζυγό του.

