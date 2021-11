Αθλητικά

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Καταστροφές σε συρμούς του ΗΣΑΠ μετά τον αγώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για αλλεπάλληλες επιθέσεις στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς το τελευταίο διάστημα κάνει λόγο η ΣΤΑΣΥ.



Για αλλεπάλληλες επιθέσεις στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς το τελευταίο διάστημα κάνει λόγο η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τις καταστροφές από ομάδα ατόμων μετά τον χτεσινοβραδυνό αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός που είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί συρμοί να βγουν εκτός κυκλοφορίας και να προκληθούν και καθυστερήσεις σε δρομολόγια σήμερα Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βλάβες υπέστησαν 6 συρμοί εκ των οποίων σε έναν έσπασαν όλα τα παράθυρα, ενώ μπήκε σε κίνδυνο η ζωή επιβατών και εργαζόμενων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 10 πύλες επικύρωσης εισιτηρίων σε σταθμούς της Γραμμής 1 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι επιθέσεις στο δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς παρουσιάζουν αυξητική τάση. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 18 περιστατικά, τον Οκτώβρη 17, από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και χθες κατεγράφησαν 14 συμβάντα, ενώ συνολικά από τις αρχές του 2021 έχουν σημειωθεί 178 επιθέσεις.

Σημειώνεται ότι με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ αναφέρει πως ενώ είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση της εταιρείας εγγράφως να λάβει μέτρα ενόψει του αγώνα, αυτό δεν συνέβη.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

"Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει το επιβατικό κοινό και τους πολίτες της Αττικής, για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχεται, ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, το δίκτυο των μέσων σταθερής τροχιάς.

Θύμα της δράσης ομάδων ατόμων, αποτελεί για μια ακόμη φορά η Γραμμή 1 του Μετρό, οι συρμοί της οποίας βανδαλίζονται κατά συρροή, ειδικότερα τις ημέρες διεξαγωγής αθλητικών αγώνων στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Την Κυριακή 21/11/2021 έξι (6) συρμοί της Γραμμής 1, δέχθηκαν επίθεση (σπάσιμο τζαμιών σε πόρτες και παράθυρα), θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών, αλλά και των εργαζομένων στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε έναν μάλιστα από τους 6 συρμούς, οι δράστες έσπασαν ολοσχερώς τα τζάμια του συρμού. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, 10 πύλες επικύρωσης εισιτηρίων σε σταθμούς της Γραμμής 1 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Το φαινόμενο των βανδαλισμών συρμών εντάθηκε το φθινόπωρο. Τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 18 περιστατικά, τον Οκτώβρη 17, από τις αρχές Νοεμβρίου μέχρι και χθες κατεγράφησαν 14 συμβάντα, ενώ συνολικά από τις αρχές του 2021 έχουν σημειωθεί 178 επιθέσεις.

Οι ζημιές αυτές, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση που δημιουργούν στην εταιρεία, προκαλούν σοβαρά προβλήματα και στην εύρυθμη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Οι συρμοί που δέχονται τις επιθέσεις αποσύρονται από την κυκλοφορία για να επισκευαστούν, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των δρομολογίων και αύξηση των χρονοαποστάσεων σε μια γραμμή με εγγενή προβλήματα λόγω παλαιότητας συρμών.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. είναι σε διαρκή επικοινωνία για το θέμα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και τις εμπλεκόμενες αθλητικές ομάδες και ζητά για ακόμη μια φορά τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αποτελεσματική φύλαξη των εγκαταστάσεων, αλλά και τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών."

Ειδήσεις σήμερα:

Παγώνη για τις απόψεις Πετράκου για τον κορονοϊό: Ο καθένας στο είδος του (βίντεο)

Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Η 49χρονη εικαστικός σπάει την σιωπή της μέσα από την φυλακή (βίντεο)