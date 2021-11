Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ποινική δίωξη στον δικηγόρο αρνητή

Δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου στον αντιεμβολιαστή δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη.

Κατηγορούμενο για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων μέσω διαδικτύου κατ' εξακολούθηση κατέστησε τον δικηγόρο Νίκο Αντωνιάδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών με ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του για τις θέσεις που εκφράζει τόσο κατά της πανδημίας και του εμβολιασμού όσο και κατά των διασωληνώσεων ασθενών από την λοίμωξη.

Η δίωξη σε βάρος του δικηγόρου ήρθε μετά την ολοκλήρωση κατεπείγουσας έρευνας που είχε διατάξει η Εισαγγελία με αφετηρία καταγγελία για όσα δηλώνει μέσω διαδικτύου ο κ. Αντωνιάδης και σχετικό υλικό που είχε διαβιβάσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πλέον η δικογραφία σε βάρος του δικηγόρου απεστάλη στην Εισαγγελία Εφετών προκειμένου να προσδιοριστεί η δίκη του κ. Αντωνιάδη, λόγω ειδικής δωσιδικίας, ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.

Παράλληλα, συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η έρευνα του εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιώργου Νούλη για την περίπτωση θανάτου 54χρονης ασθενούς στον Ευαγγελισμό τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία αρνήθηκε να διασωληνωθεί. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται ο κατηγορούμενος δικηγόρος, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες τον επικαλέστηκε η γυναίκα προκειμένου να μην της γίνει η ιατρική πράξη που συνέστησαν οι γιατροί λόγω μείωσης του οξυγόνου της. Η γυναίκα υποβλήθηκε στην διαδικασία για την αντιμετώπιση της αναπνευστικής δυσχέρειας με εισαγγελική εντολή που έλαβαν οι γιατροί του Ευαγγελισμού, όμως ήταν πλέον αργά για αυτήν.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα του κ. Νούλη στρέφεται κατά προσώπων, εκτός νοσοκομείου, που εμπόδισαν την έγκαιρη διασωλήνωση της εκλιπούσας και αναζητά ενδεχόμενες ευθύνες για την διάπραξη του αδικήματος σε βαθμό κακουργήματος της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο και της ηθικής αυτουργίας σε αυτό, αλλά και του αδικήματος που αφορά παραβάσεις του νόμου για την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.

0 Πρόεδρος της Ολοµέλειας των Πειθαρχικών Συµβουλίων του ?ΣΑ Χαράλαµπος Αναλυτής, σε σχέση µε την πειθαρχική διερεύνηση υποθέσεων δικηγόρων που απασχολούν την επικαιρότητα, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα Πειθαρχικά Συµβούλια είναι απολύτως ανεξάρτητα όργανα έναντι του ?ιοικητικού Συµβουλίου και του Προέδρου του ?ΣΑ, σύµφωνα µε τον Κώδικα ?ικηγόρων και ουδεµία παρέµβαση είναι επιτρεπτή κατά τη λειτουργία τους και τη δικαιοδοτική τους κρίση. Η παραποµπή προς εκδίκαση ή η αρχειοθέτηση κάθε πειθαρχικής υπόθεσης γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε βάση την εισήγηση του αρµόδιου πειθαρχικού εισηγητή, ο οποίος γνωρίζει τα πραγµατικά περιστατικά αυτής.

Κατά συνέπεια, απόψεις που προσδίδουν τις άνω αρµοδιότητες σε άλλα όργανα όχι µόνο δεν έχουν νόµιµο έρεισµα αλλά και πλήττουν την ανεξαρτησία και το κύρος της πειθαρχικής διαδικασίας και των οργάνων αυτής. Η πειθαρχική διαδικασία διέπεται από συγκεκριµένους κανόνες και εγγυήσεις, που πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα. Το πειθαρχικό τµήµα του ?ΣΑ, εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα, έχει ζητήσει εγγράφως από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να αποστείλει, ως οφείλει, κατ' άρθρο 152 Κώδικα ?ικηγόρων, στοιχεία και έγγραφα, που αφορούν σε τυχόν ποινικές διώξεις κατά δικηγόρων, για την κατά νόµο ενέργεια των Πειθαρχικών οργάνων του Συλλόγου».

