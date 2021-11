Life

“The 2Night Show” την Δευτέρα με καλεσμένους έκπληξη (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Φαίη Ξυλά.

Η λαμπερή ηθοποιός εξηγεί πώς ξεκίνησε για σπουδές Ναυτιλιακών στο Λονδίνο και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα να σπουδάζει Υποκριτική. Μιλάει για τη σχέση της με τη Νέα Υόρκη, όπου γεννήθηκε, αλλά και το λόγο που έχει δεχθεί αμέτρητες προτάσεις γάμου. Τι είδους άντρες ερωτεύεται συνήθως και πώς βλέπει η ίδια τον έρωτα με διαφορά ηλικίας; Πώς είναι η σχέση της με τον πρώην σύζυγό της; Τέλος, μιλάει με θαυμασμό για το θάρρος που έδειξαν τα θύματα του #Metoo και μοιράζεται με τον Γρηγόρη τις δυσάρεστες καταστάσεις που έζησε.

Ο Μιχάλης Αεράκης βρίσκεται στην πολυθρόνα του «The 2Night Show» για πρώτη φορά. Ο γλυκύτατος παπά Μιχάλης της σειράς «Σασμός» εξιστορεί την πορεία του από την Κρήτη στην Αθήνα, μιλάει για τις αλλαγές που τον «σημάδεψαν», για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, που πουλούσε λαχεία, και για την καριέρα του στο ποδόσφαιρο, η οποία σταμάτησε άδοξα. Μοιράζεται μαζί μας τους άγραφους «νόμους» του τόπου του και διηγείται μια πραγματική ιστορία σασμού που έζησε, μέσα στις φυλακές που επισκέπτεται.

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:30 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη

#The2NightShow

