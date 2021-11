Πολιτική

Υπερπτήσεις από τουρκικά F-16 στο Αιγαίο

Μπαράζ υπερπτήσεων πάνω από τις Οινούσσες και τη νήσο Παναγιά έκαναν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.



Τουρκικό αεροσκάφος F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από την Παναγιά στα 1.000 πόδια, στις 13:32 μμ, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Στη συνέχεια, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, πέταξε πάνω από την Παναγιά στα 22.000 πόδια στις 13:42 μμ και 3 λεπτά αργότερα πέταξε πάνω από τις Οινούσες στα 14.000 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος των τουρκικών F-16 πέταξε πάλι πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσες:

Στα 12.000 πόδια στις 13:48 μμ

Στα 25.000 πόδια στις 13:50 μμ και 2 λεπτά αργότερα στα 21.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

