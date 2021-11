Κοινωνία

ΕΠΑΛ Αθηνών: Άγριος ξυλοδαρμός μαθήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξυλοκόπησαν την συμμαθητριά τους για ασήμαντη αφορμή και την έστειλαν στο νοσοκομείο.

Συνεχίζονται τα κρούσματα βίας και εκφοβισμού στα σχολεία καθώς μία κοπέλα δέχθηκε επίθεση από έξι μαθήτριες στο 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία 16χρονη τσκάωθηκε με μία συμμαθήτριά της για τη θέση μέσα στη σχολική αίθουσα. Στο διάλειμμα την περίμεναν έξι συμμαθήτριές της, ανάμεσά τους και το άτομο με το οποίο είχε τσακωθεί νωρίτερα. Οι νεαρές της πέταξαν ένα ποτήρι με καφέ στο κεφάλι και στη συνέχεια άρχισαν να την χτυπούν.

Μετά την επίθεση η κοπέλα ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Γεννηματάς", ενώ η μητέρα της κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ζωγράφου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγώνη για τις απόψεις Πετράκου για τον κορονοϊό: Ο καθένας στο είδος του (βίντεο)

Κορονοϊός: Ποινική δίωξη στον δικηγόρο αρνητή

Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος