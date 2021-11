Κοινωνία

Στην Κέρκυρα το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο

Το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο στο νησί εγκαινίασε ο Γιάννης Πλακιωτάκης. Ανακοίνωσε νέες χρηματοδοτήσεις για των εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Τις νέες χρηματοδοτήσεις του υπουργείου Ναυτιλίας, για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών των νησιών του Ιονίου, αλλά και επενδύσεις στις θαλάσσιες συγκοινωνίες των νησιών, ανακοίνωσε από την Κέρκυρα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, που νωρίς το πρωί ”παρέδωσε” το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο στο νησί των Φαιάκων.

«Η θεσμοθέτηση της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της εξειδίκευσης της ως εθνική στρατηγική έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα. Διασφαλίσαμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο πόρους πάνω από 1 δισ. ευρώ και απαντάμε σε δύο πολύ βασικά προβλήματα της νησιωτικότητας: Στην επάρκεια ποιοτικών ακτοπλοϊκών συνδέσεων, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της ασφάλειας των λιμενικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώσαμε σήμερα συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις για λιμενικές υποδομές τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που για το σύνολο της περιφέρειας από πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάπτυξης φτάνουν τα 29 εκατ. ευρώ, ενώ για την περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας φτάνουν τα 18 εκατ. ευρώ. Επίσης ανακοινώσαμε και τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ακτοπλοϊκών συνδέσμων, για το σύνολο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για τα επόμενα εφτά χρόνια, φτάνουν τα 44 εκατ. ευρώ. Άρα έχουμε χρηματοδοτήσεις συνολικά για την περιφέρεια Ιονίων νήσων, σε εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, αλλά και σε επενδύσεις στις θαλάσσιες συγκοινωνίες που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο κ.Πλακιωτάκης, σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία εξετάστηκαν τα λιμενικά έργα της Κέρκυρας, καθώς και η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού.

Νωρίτερα ο υπουργός, κατά την έλευση του στο νησί παρευρέθηκε στον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, στην τελετή ένταξης στον στόλο των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος ενός νέου πλωτού ασθενοφόρου, εφοδιασμένου με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο αποκτήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και θα δραστηριοποιείται στο Ιόνιο Πέλαγος με βάση την Κέρκυρα.

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το πρώτο πλωτό ασθενοφόρο και για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ένα σύγχρονο περιπολικό σκάφος με εξίσου σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό που μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια ασθενείς ακόμα και βαριά περιστατικά. Το σκάφος σχεδιάστηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων του υπουργείου σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική καινοτομία και σχεδιασμό. Το σκάφος ναυπηγήθηκε στην Ελλάδα άρα είναι 100% made in Greece» ανέφερε στην τελετή εγκαινίων ο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τον υπουργό συνοδεύουν ο γενικός γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο γενικός γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκη, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, η διευθύντρια της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Ναυτιλίας, Αθηνά Φωκά, και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών, πλοίαρχος Γεώργιος Ρίγγας.

Το πλωτό ασθενοφόρο Κέρκυρας είναι ένα από τα νέα πέντε πλωτά ασθενοφόρα που θα παραδοθούν στα ελληνικά νησιά, μέχρι το τέλους του έτους. Ήδη έχουν παραδοθεί από ένα στις Λιμενικές Αρχές Σκιάθου και Αίγινας, αναμένεται να δοθεί ακόμη ένα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ το τελευταίο από τα πέντε σκάφη θα δοθεί στη Λιμενική Αρχή Σαμοθράκης.

«Τα πλωτά ασθενοφόρα κατασκευάζονται από ελληνική εταιρεία στη Θήβα, είναι πετρελαιοκίνητα, μήκους 11,38 μέτρων, φέρουν δύο σύγχρονους κινητήρες συνολικά 760 ίππων, αναπτύσσουν ταχύτητα πάνω από 40 κόμβους, έχουν αυτονομία άνω των 300 ναυτικών μιλίων και έχουν μεταφορική ικανότητα 12 επιβατών. Στελεχώνονται με πλήρωμα τριών ατόμων και με νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον έχουν ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών που διαθέτει σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό», ανέφερε μεταξύ άλλων στο σύντομο χαιρετισμό του, ο αρχηγός του ΛΣ-ΕΑ, αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, και ευχαρίστησε την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη συμβολή της στην υλοποίηση του έργου εντάσσοντας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας την προμήθεια δύο πλωτών ασθενοφόρων.

«Σήμερα κάνουμε ένα βήμα αναβάθμισης της ασφάλειας και της ισόρροπης αντιμετώπισης των αγαθών που σήμερα προσφέρει η Πολιτεία σε όλα τα νησιά. Συνεργαστήκαμε μαζί με το υπουργείο Ναυτιλίας για να πετύχουμε την ένταξη στο λιμενικό σώμα ενός πλωτού ασθενοφόρου. Ένα πλωτό σκάφος που με τον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτει μπορεί να αντιμετωπίσει με ασφάλεια περιστάσεις πασχόντων συμπολιτών μας από την Κέρκυρα, τα Διαπόντια νησιά και τους Παξούς» ανέφερε μεταξύ άλλων, η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου.

Το μεσημέρι ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Κερκύρας της ΝΔ Στέφανο Γκίκα και την περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, θα επισκεφθεί τον Άγιο Στέφανο Εσπερίων, όπου θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γεώργιο Μαχειμάρη προκειμένου να ανακοινώσει την έναρξη των σχετικών εργασιών για τη δημιουργία λιμένα στην περιοχή.

