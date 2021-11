Κόσμος

Δένδιας: “Στενότατες” οι σχέσεις Ελλάδας- Μπαχρέιν

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας - Μπαχρέιν υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ο ομόλογός του στο Μπαχρέιν Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλζαγιάνι (Abdullatif bin Rashid Alzayani). Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Νίκος Δένδιας, η επίσημη επίσκεψή του στο Μπαχρέιν αποτελεί μια ευκαιρία προώθησης των διμερών σχέσεων, σε πολιτικό και οικονομικό τομέα. Επίσης, διαπίστωσε σύμπτωση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν σχετικά με τις διεθνείς προκλήσεις και κοινή προσήλωση στην αντιμετώπισή τους, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις.

Μετά την συνάντησή του με τον υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν ο Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Τελειώνει σήμερα η επίσκεψή μου στο Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο «Manama Dialogue», να εκφράσω τις απόψεις της χώρας μας, να γίνω δεκτός από τον Βασιλιά, και να συζητήσω με τον συνάδελφό μου, τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν. Με το Μπαχρέιν μας συνδέουν στενότατες σχέσεις. Το Μπαχρέιν είναι μια χώρα η οποία έχει σταθεί πάντα δίπλα μας στους Διεθνείς Οργανισμούς, στηρίζει την υποψηφιότητά μας για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και είναι χώρα η οποία καταδίκασε τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Επίσης, είναι μια χώρα που έχει παρόμοιες θέσεις με εμάς στα θέματα του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, για το οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Μια εξαιρετικά επιτυχημένη συζήτηση, μια συζήτηση η οποία ανοίγει δρόμους και οικονομικής συνεργασίας και επενδύσεων, από το Μπαχρέιν στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στο Μπαχρέιν. Είναι πάντα χαρά μου να επισκέπτομαι χώρες που έχουν απέναντι στην πατρίδα μας τα φιλικά αισθήματα που έχει το Μπαχρέιν».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από το Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ Μπιν Ισά αλ Χαλίφα, κατά την οποία επέδωσε επιστολή-πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Επίσης, συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του κρατικού επενδυτικού ταμείου Μπαχρέιν (Mumtalakat), Khalid Al Rumaihi. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter, συζήτησαν για τις ευκαιρίες ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας και προώθησης επενδύσεων, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη γεωργία και τον τουρισμό.

