Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και ΑμΕΑ - Τα ποσά και τα κριτήρια

Νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για συνταξιούχους, υγειονομικούς και άτομα με αναπηρία. Τα ποσά που θα λάβουν.

Τρία μέτρα στήριξης που αφορούν υγειονομικούς στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, χαμηλοσυνταξιούχους αλλά και άτομα με αναπηρία ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το συνολικό κόστος των μέτρων είναι 338,5 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός:

Πρώτον, 100.000 ενεργοί υγειονομικοί στα νοσοκομεία και στο ΕΚΑΒ θα ενισχυθούν με έκτακτη καταβολή μισού μισθού, ένα μέσο ποσό ύψους 900 ευρώ θα τους καταβληθεί άμεσα εντός Δεκεμβρίου.

Δεύτερον, όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν ένα πρόσθετο βοήθημα, ύψους 250 ευρώ προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας τους.

Τρίτον, το ίδιο ακριβώς επίδομα θα δοθεί και σε 173.000 συμπολίτες μας με αναπηρία».

Προσθέτουμε ακόμα τρεις πρωτοβουλίες στο μέτωπο κατά της ακρίβειας, συμπληρώνοντας έτσι μία ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Ενισχύουμε λελογισμένα συμπολίτες μας χωρίς να βάζουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία. Προχωράμε με συνοχή, αλλά και με προοπτική. pic.twitter.com/AXRrupjSm6 — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 22, 2021

Αναλυτικά οι δικαιούχοι

Υγειονομικοί πρώτης γραμμής

Θα δοθεί επίδομα ίσο προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού με την μισθοδοσία Δεκεμβρίου στους υγειονομικούς των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ.

Αναμένεται το βοήθημα να λάβουν περί τους 100.000 υγειονομικούς με κόστος περί τα 90 εκατ. ευρώ.

Ευάλωτοι συνταξιούχοι

Θα δοθεί ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη στους ευάλωτους συνταξιούχους.

Δικαιούχοι:

Συνταξιούχοι που έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 14.400 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 200.000 ευρώ.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου.

Ύψος ενίσχυσης: 250 ευρώ συν 50 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη.

Αφορά περίπου 800.000 συνταξιούχους που πληρούν τα κριτήρια.

Κόστος: 205 εκατ. ευρώ.

ΑΜΕΑ

Θα δοθεί ενίσχυση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στην ενέργεια και σε βασικά είδη στους συμπολίτες μας με ειδικές ανάγκες.

Δικαιούχοι είναι όσοι λαμβάνουν επίδομα ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ.

Το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει σε 250 ευρώ για περίπ ου 173.000 δικαιούχους.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί τέλη Δεκεμβρίου.

Το κόστος ανέρχεται σε 43,5 εκατ. ευρώ.

