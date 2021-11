Τεχνολογία - Επιστήμη

Θεμιστοκλέους - Εμβολιασμοί: ποιοι δεν θα κάνουν τρίτη δόση

Αναλυτικά παραδέιγματα για το πότε θα πρέπει να γίνει η τρίτη δόση. Πόσα ραντεβού έχουν κλειστεί. Μετά απο πόσες ημέρες μπορεί κάποιος να κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί.

Κατά την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών πολιτών έναντι του κορονοϊού στην Ελλάδα, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ραντεβού για την πρώτη ή για την τρίτη δόση του εμβολίου ορίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Όπως ανέφερε, έχουν κλειστεί 150.00 ραντεβού για την πρώτη δόση τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα κλείστηκαν 18.000 ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «το συνολικότερα θέμα είναι να μείνουμε σε αυτούς τους αριθμούς. Πριν ανακοινωθούν τα μέτρα είμασταν στους 5.000-7.000 ραντεβού την ημέρα, οπότε το κρίσιμο τώρα είναι να διατηρήσουμε αυτούς τους αριθμούς».

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου, αφού επανέλαβε ότι όσοι έχουν κάνει δύο δόσεις εμβολίου θα μπορούν να κάνουν τρίτη δόση μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους, σημείωσε ότι η λεγόμενη «αναμνηστική» δόση όσων εμβολιάστηκαν με το μονοδοσικο εμβόλιο της Johnson θα πρέπει να γίνει δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό τους.

Ακόμη, όπως σημείωσε, όσοι έκαναν την πρώτη δόση άλλου εμβολίου και την δεύτερη δόση με Johnson δεν θα χρειαστεί να κάνουν τρίτη δόση εμβολίου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους, για τους νοσήσαντες με κορονοϊό, το μεσημέρι της Τρίτης θα γίνουν γνωστά και να αναρτηθούν και στον ιστότοπο emvolio.gov.gr αναλυτικές οδηγίες για ποιοι, πότε και με ποιο σκεύασμα θα πρέπει να εμβολιαστούν.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση του εμβολίου, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε πως από τους 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους πολίτες, έχουν ήδη εμβολιαστεί 922.000 πολίτες και άλλοι περίπου 700.000 πολίτες έχουν προγραμματίσει τα ραντεβού τους, με το συνολικό ποσοστό να αγγίζει το 54% των δικαιούχων.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε ακόμη πως 17.600 πολίτες έχουν εμβολιαστεί κατ΄ οίκον και πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν «καταδρομικοί» εμβολιασμού στους κατοίκους πολλών νησιών στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός στους κατοίκους πολλών νησιωτικών περιοχών ανά την Ελλάδα.

«Το εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, με δυνατότητα για πάνω από 110.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Αυτήν την στιγμή, επιχειρούν περισσότερα άτομα από όσα συμμετείχαν τον Μάιο, καθώς υπάρχουν και κινητές μονάδες που επιχειρούν σε όλη την χώρα. Κάποιος που θα επιχειρήσει να κλείσει ραντεβού μπορεί μέσα σε 5-6 ημέρες να κλείσει ραντεβού, αν όχι δίπλα του, σε πολύ μικρή απόσταση, δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

