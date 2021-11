Κοινωνία

Κερατσίνι: Θρήνος και οργή για τον θάνατο παιδιού σε εργοστάσιο (βίντεο)

Το παιδί εγκλωβίστηκε σε συρόμενη πόρτα για τουλάχιστον 3 ώρες. Ένταση με συγγενείς του αδικοχαμένου κοριτσιού.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Οι συγγενείς ψάχνουν απαντήσεις. Αναζητούν τους λόγους που η μικρή Όλγα έμεινε αβοήθητη για τρεις ώρες στην συρόμενη πόρτα του εργοστασίου στο Κερατσίνι. Ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει, μεταξύ άλλων, άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

«Έτσι όπως είναι μέχρι στιγμής η κατηγορία είναι πλημμεληματική, έχει πλημμεληματική φύση. Δηλαδή πρόκειται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Εγώ θα ζητήσω από την Εισαγγελία να κάνει μετατροπή της κατηγορίας και να την κάνει ανθρωποκτονία εκ δόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει δόλος, γιατί όπως τονίσει πολλές φορές πού ξέρουμε πότε χάθηκε από τη ζωή το ανήλικο αυτό τέκνο», δήλωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

Από την πλευρά του ο νομικός εκπρόσωπος του εργοστασίου, Σπύρος Φραγκούλης, ανέφερε: «Η εταιρεία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διερευνήσει τα γεγονότα του τραγικού συμβάντος που συνέβη στους χώρους της. Μετά την προσαγωγή υπαλλήλου της εταιρείας, στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας την επόμενη ημέρα ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης Πειραιά, η κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε την διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και την διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως και ενδελεχώς οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό ατύχημα».

Τα δραματικά τελευταία λεπτά της ζωής της μικρής Όλγας

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 καταγράφονται τα δραματικά λεπτά. Οι στιγμές πριν και μετά την τραγωδία, που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί ένα παιδί.

Στις 17:58 δύο άνδρες κοιτάζουν την μικρή Όλγα η οποία έχει εγκλωβιστεί στην πόρτα.

δύο άνδρες κοιτάζουν την μικρή Όλγα η οποία έχει εγκλωβιστεί στην πόρτα. Στις 18:05 φεύγει από το εργοστάσιο ένα αυτοκίνητο. Την ίδια στιγμή αποχωρούν και άλλα άτομα που βρίσκονται εντός.

φεύγει από το εργοστάσιο ένα αυτοκίνητο. Την ίδια στιγμή αποχωρούν και άλλα άτομα που βρίσκονται εντός. Στις 18:13 ο άνδρας με το λευκό παντελόνι κοιτάζει με ένα φακό την μικρή και κινείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

ο άνδρας με το λευκό παντελόνι κοιτάζει με ένα φακό την μικρή και κινείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Στις 18:37 και αφού η πόρτα έχει εγκλωβίσει για δεύτερη φορά το κορίτσι φτάνει το ασθενοφόρο που μπαίνει ανάποδα στο δρόμο συνοδευόμενο από περιπολικό. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει και βλέπουν το κορίτσι, ψάχνουν με τους φακούς να βρουν κάποιον υπεύθυνο.

και αφού η πόρτα έχει εγκλωβίσει για δεύτερη φορά το κορίτσι φτάνει το ασθενοφόρο που μπαίνει ανάποδα στο δρόμο συνοδευόμενο από περιπολικό. Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί που έχουν φτάσει και βλέπουν το κορίτσι, ψάχνουν με τους φακούς να βρουν κάποιον υπεύθυνο. Το ρολόι δείχνει 20:32. Έχουν περάσει τρεις ώρες από τη στιγμή που η 8χρονη Όλγα εγκλωβίστηκε στην είσοδο του εργοστασίου στο Κερατσίνι. Η συρόμενη μεταλλική πόρτα ανοίγει. Όσοι βρίσκονται στο σημείο παγώνουν από την εικόνα που αντικρίζουν.

Ένταση από συγγενείς του αδικοχαμένου κοριτσιού

Το πρωί προκλήθηκε ένταση έξω από το εργοστάσιο. Ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να γκρεμίσει την πόρτα. Συγγενείς του θύματος μπήκαν στο προαύλιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, προπηλάκισαν έναν υπάλληλο. «Αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη, εγώ η ίδια θα βάλω φωτιά να το κάψω», απειλεί η γιαγιά της μικρής Όλγας. Ένας συγγενής έριξε, μάλιστα, ένα ποτήρι καφέ σε έναν άνδρα ο οποίος προσπάθησε να μπει στο κτίριο.

Σε ανακοίνωση του νομικού εκπροσώπου της ιδιοκτησίας του εργοστασίου, Σπύρου Φραγκούλη, αναφέρεται πως «Η Εταιρεία προσπαθεί με κάθε τρόπο να διερευνήσει τα γεγονότα του τραγικού συμβάντος που συνέβη στους χώρους της ενημερώνοντας εκτός των άλλων την αστυνομία για την ύπαρξη του οπτικού υλικού από την κάμερα ασφαλείας, το οποίο και της παρέδωσε. Μετά την προσαγωγή υπαλλήλου της Εταιρείας στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας την επόμενη ημέρα ενώπιον της κ. Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης Πειραιά, η κ. Εισαγγελέας παρήγγειλε την διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής εξέτασης καθώς και την διενέργεια δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως και ενδελεχώς οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό ατύχημα. Συνεπώς, κάθε απόδοση ποινικών ευθυνών προς οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους (συμπεριλαμβανομένων αυτονόητα και των συγγενικών προσώπων της άτυχης ανήλικης που ασκούσαν την γονική επιμέλεια του) στη παρούσα φάση, πριν την ολοκλήρωση της ανωτέρω προκαταρκτικής εξέτασης, είναι εντελώς πρώιμη και βασίζεται σε ατεκμηρίωτες εικασίες».

